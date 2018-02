Radweg bei Bloaschütz kommt In diesem Jahr lässt die Stadt Bautzen den Weg neben der Fahrbahn bauen. Aber ein Teil kommt erst später.

Bautzen. Der Radwegbau an der Straße von Bautzen nach Kamenz wird in diesem Jahr weitergehen. Bis jedoch Radfahrer durch den Bautzener Ortsteil Bloaschütz bis hin zum Gewerbegebiet Salzenforst auf einem extra Weg sicher radeln können, wird aber noch mehr als ein Jahr ins Land gehen. Laut Auskunft der Stadtverwaltung ist die Planung inzwischen abgeschlossen.

In diesem Jahr sollen zunächst zwei Abschnitte außerhalb der Ortsdurchfahrt gebaut werden: zwischen der Wohnbebauung und der Einfahrt ins Gewerbegebiet sowie ein Teilstück in die andere Richtung. Das Planungsbüro bereite gerade die Ausschreibung vor. Einschränkungen für den Verkehr seien während der Arbeiten nicht zu erwarten, da der Radweg neben der Straße gebaut wird. Anders wird das in der Ortslage sein. Da die Häuser zum Teil sehr nah an der Straße stehen, soll dort der Radweg auf der jetzigen Fahrbahn entstehen, daneben wird quasi ein neues Stück Straße gebaut. Doch das soll erst 2019 passieren. Jetzt werden für diesen Abschnitt laut Stadtsprecher André Wucht erst einmal Fördermittel beantragt.

Der Bau des Radweges durch Bloaschütz war immer wieder gefordert worden, auch um für all jene, die im Gewerbegebiet Salzenforst arbeiten und mit dem Rad zur Arbeit fahren wollen, eine sichere Verbindung zu schaffen.

Bereits im vorigen Jahr hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr an der Kamenzer Straße auf einem Abschnitt zwischen Bloaschütz und Prischwitz einen Radweg bauen lassen – und am Abzweig Dreikretscham/Göda einen Kreisverkehr. Die Bauarbeiten gingen zwar kurz vor Weihnachten zu Ende. Freigegeben sind Kreisel und Radweg wegen fehlender Beschilderung aber noch nicht. Das soll erst im Frühjahr erfolgen. (SZ/MSM)

