Radweg auf der Meißner verändert Zwischen Wasastraße und Weißem Ross gibt es in Zukunft keinen gemeinsamen Fuß- und Radweg mehr.

Radebeul. Am Radweg auf der Meißner Straße in Höhe Fischgeschäft am Weißen Ross tut sich was. Er endet jetzt dort plötzlich. Darüber verwundert zeigte sich Stadträtin Eva Oehmichen, Bürgerforum/Grüne, in der jüngsten Ratssitzung.

OB Bert Wendsche (parteilos) brachte Aufklärung. Die Führung des Radweges auf der Nordseite der Meißner Straße zwischen Wasastraße und Weißem Ross wird verändert. Auch auf Hinweise des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e.V. (ADFC).

Demnach soll der Radverkehr im Regelfall auf der Fahrbahn entlanggeführt werden, so der OB. Zum einen, um sogenannten Wechselverkehr zu vermeiden. Wo der Radler ständig hoch auf den Fußweg und wieder hinunter auf die Fahrbahn muss. Zum anderen, damit für die Fußgänger genügend Platz bleibt, weil die ihn sich bisher nicht nur mit den Radfahrern, sondern auch mit Schilder- oder Lampenmasten teilen müssen und es dabei manchmal recht eng zugeht.

Künftig soll also der Fußweg tatsächlich ein reiner Gehweg sein, und auf der Fahrbahn wird ein Radfahrstreifen markiert. Was gerade vor dem Fischladen passiert, sind der Stadt zufolge vorbereitende Baumaßnahmen, damit der Radweg an dieser Stelle nicht so abrupt endet. Das Vorhaben soll so bald als möglich fertiggestellt werden – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

