Radweg an der Talsperre gesperrt

Der Staudammradweg über den Staudamm des Stausee Quitzdorf. © Rolf Ullmann

Niesky. Im Mündungsbereich des Schwarzen Schöps in die Talsperre Quitzdorf werden seit diesem Montag Gehölzpflegearbeiten durchgeführt. Insbesondere muss eine Weide gefällt werden. Der Baum befindet sich an einem Radweg und ist wurfgefährdet. „Sie stellt somit eine Gefahr dar und muss im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entfernt werden“, sagt Katrin Schöne von der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates. Außerdem werden Baumpflegearbeiten an acht weiteren Bäumen mit bruchgefährdeten Kronen und Astteilen durchgeführt. Diese Bäume befinden sich ebenfalls im Bereich des Radweges. Bei den Linden, Pappeln, Ahorn und Eichen werden die Kronen beschnitten und Totholz entfernt, erläuterte Frau Schöne. Die Arbeiten dauern zwei Wochen und kosten rund 4 000 Euro.

Die Bäume stehen im Randbereich eines Fauna-Flora-Habitat-Gebietes, eines europäischen Naturschutzgebietes. Sie seien mit den zuständigen Ämtern und Verwaltungen abgestimmt. Voraussichtlich für Frühjahr nächsten Jahres kündigt Frau Schöne Ersatzpflanzungen an. Fällungen sind nur in der vegetationsarmen Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres möglich, um die Vögel während der Brutzeit nicht zu stören. Während der Fäll- und Baumpflegearbeiten muss der Radweg teilweise gesperrt werden. (SZ)

