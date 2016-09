Radtouren im Test Der Tourismusverband will die Strecken kontrollieren und verbessern. Dabei kann jeder mit in die Pedale treten.

© dpa

Nach den Wanderwegen sind nun die Radtouren an der Reihe. Der Tourismusverband Erzgebirge will die Radstrecken auf den Prüfstand stellen und nur für die werben, die tatsächlich auch in Ordnung sind. „Uns geht es um die Qualität“, sagt Doreen Burgold vom Verband. Ausflügler und Urlauber, die zum Radeln ins Erzgebirge kommen, sollen sich auf intakte Strecken verlassen können und diese so vorfinden, wie sie in Broschüren bzw. im Internet beschrieben sind. Deshalb sollen jetzt im Herbst Touren getestet werden – von Nutzern, gleich ob sportlich Aktive oder Freizeitradler. Aus diesem Grund werden Tester gesucht, die sich nach Absprache mit dem Tourismusverband bis November auf die Strecke machen und die Augen unterwegs offen halten. Worauf sie dabei speziell zu achten haben, geben ihnen die Fachleute mit auf den Weg. „Findet man alle Schilder? Ist die Beschilderung durchgängig? Kann ich mit meinem Rad und vielleicht auch Anhänger mühelos die Tour bewältigen? Wie ist die Wegbeschaffenheit?“, nennt Frau Burgold einige wichtige Fragen, auf welche die Tester Antwort geben sollen. In der Regel, so die Erfahrung, gebe es kleinere Mängel, die sich von den für den Weg Verantwortlichen meist ohne großen Aufwand abstellen lassen – man muss es eben bloß erst einmal wissen. Hintergrund ist die geplante Neuauflage der Broschüre „Zweirad-Liebe“, die im kommenden Jahr wieder erscheinen soll. Auf Messen und auch im Internet soll dann mit den Informationen um radelnde Kundschaft geworben werden. Derzeit sind in der Broschüre 40 Touren aufgeführt, 13 neue sollen dazu kommen. Neun davon führen durchs Osterzgebirge. Die Strecken variieren zwischen 5 und 58 Kilometer. „Das heißt, hier ist für jeden etwas dabei“, so Doreen Burgold. Mithilfe der Tester will der Tourismusverband die Radstrecken zugleich noch stärker klassifizieren und so maßgeschneidert an den Mann, die Frau oder die ganze Familie bringen. So soll für das entsprechende Rad die passende Strecke ausgewiesen werden, ob Mountainbike, Trekkingrad oder E-Bike. „Vor allem Rennrad- und Familientouren sollen ihren Platz bekommen“, so Frau Burgold. „Bisher wurden noch keine Rennradtouren gemeldet.“

Tourentester können sich beim Tourismusverband Erzgebirge melden bei Frau Florl, Telefon: 03733 1880013 oder per E-Mail: u.florl@erzgebirge-tourismus.de.

zur Startseite