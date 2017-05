Radtour links der Elbe Mit Gleichgesinnten geht es Anfang Juni von Wilsdruff aus 37 Kilometer durch die hügeligen Täler.

Der Energieversorger Enso lädt am 8. Juni zur 15. Radpartie für die ganze Familie ein. Die Tour führt dieses Mal durch die linkselbischen Täler im Landkreis Meißen. Start- und Zielpunkt ist der Wilsdruffer Kleinbahnhof. Von dort verläuft die etwa 37 Kilometer lange und leicht hügelige Strecke über Schmiedewalde, Triebischtal, Taubenheim und Klipphausen zum Ausgangspunkt zurück. Unterwegs kann man beispielsweise an der Wein- und Sektmanufaktur Schmiedewalde, an der Barthmühle in Garsebach oder am Biohof Pfarrgut Taubenheim einen Stopp einlegen.

Wer mitradeln möchte, kann sich vom 14. Mai bis 5. Juni per Internet abmelden. Die Starterzahl ist auf 700 begrenzt. Die Meldegebühr beträgt sieben Euro, für Ermäßigte vier Euro. Dafür gibt es ein Lunchpaket, T-Shirt, Streckenheft, medizinische Versorgung und Reparaturdienste. (hey)

