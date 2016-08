Radtour gegen das Vergessen Für Samstag organisierte die AG Geschichte des Treibhaus-Vereins eine Radtour. Stolpersteine aus dem Altkreis Döbeln waren Ziel.

Jan Lormis (von links), Adrian Zschiedrich, Stephan Conrad und Judith Sophie Schilling haben die Spuren zu NS-Zeiten verfolgter Juden mit dem Rad erkundet. © Dietmar Thomas

Um zehn Uhr geht es los: Auf dem Fahrrad wird der erste der insgesamt über fünfzig Kilometer Strecke in Angriff genommen. Zu siebt starten Interessierte vom Café Courage an der Bahnhofsstraße aus, um gemeinsam die 43 Stolpersteine im ganzen Altkreis Döbeln abzufahren.

Dabei geht es von Döbeln aus zunächst nach Roßwein, wo vier weitere Teilnehmer zu den Radfahrern hinzustoßen, von dort nach Waldheim, wo die Gruppe nochmals um eine Person größer wird, und anschließend über Hartha und Leisnig wieder nach Döbeln. Stephan Conrad, Organisator der Tour und Mitglied der AG Geschichte des Treibhaus-Vereins, sagt: „Da haben wir uns ganz schön was vorgenommen, vor allem weil die Hitze nicht mit eingeplant war. Mal sehen, wie wir vorankommen werden.“

Der erste Stolperstein liegt an der Bahnhofsstraße 51, wo bis zum Jahr 1936 die jüdische Familie Gutherz lebte. Familienvater David war Inhaber einer Metallgießerei, seine Frau Helene war Ärztin. Bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 führten sie ein gutes Leben in Döbeln, doch von da an wurden ihre Geschäfte boykottiert, sie wurden Diffamierungen ausgesetzt und schließlich zum Umzug nach Berlin gezwungen. Doch auch dort, wo sie sich mehr Anonymität erhofften, machte die Verfolgung der Nationalsozialisten keinen Halt: Im März 1943 wurden Helene und David Gutherz, deren Sohn Max zuvor verstorben war, in Sammellager gebracht. Vater David wurde nach Auschwitz deportiert und dort wahrscheinlich getötet. Helene nahm sich noch im Sammellager das Leben, weil sie zu viele Grausamkeiten erlebt hatte.

Mit der Tour soll erreicht werden, solche Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Also haben wir uns gedacht, etwas Sportliches mit diesen historischen Inhalten zu verbinden“, so Conrad.

Die beiden Teilnehmer Jan Lormis und Adrian Zschiedrich, die extra aus Leipzig angereist sind, finden dieses Konzept gut. Lormis: „Ich glaube, das ist eine kreative Idee, um das Leben unserer früheren jüdischen Mitbürger offenzulegen.“ Zschiedrich ergänzt: „Mir ist dabei auch der sportliche Aspekt wichtig. So ist die Tour ein bisschen lockerer, und man kann gemeinsam einen schönen Tag verbringen.“

