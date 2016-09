Radtour ab Tierpark Von Bischofswerda aus kann man bequem uns sportlich in die Region starten. Dafür gibt es im Zoo Räder und Infos.

Vor oder nach der Tour kann man sich die Bären anschauen. © Steffen Unger

Bischofswerdas Zoo öffnet über das verlängerte Wochenende seine Türen jeweils von 9 bis 18 Uhr nicht nur um Tiere zu beobachten. Auch Fahrräder kann man ausleihen. Schon seit einiger Zeit betreibt der Tierpark einen Fahrradverleih. Zur Auswahl stehen Räder für Kinder und Erwachsene, darunter auch E-Bikes, teilt die Stadtverwaltung mit. Darüber hinaus können Fahrradhelme, GPS-Geräte, Gepäcktaschen und weiteres Zubehör ausgeliehen werden. Ein umfangreiches Informations- und Kartenangebot rundet das Angebot ab und sorgt dafür, dass sich alle Radler in der Region auch gut zurechtfinden. Von Bischofswerda aus führen mehrere ausgeschilderte thematische Radwege in Richtung Rödertal. Auch in Richtung Neukirch gibt es ausgeschilderte Radwanderwege.

Nach einer schönen Tagestour bietet sich ein Tierparkbummel an. Zu sehen sind sowohl heimische als auch exotische Tiere, darunter mehrere Bärenarten. (szo)

