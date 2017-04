Radstreifen an Dresdner Straße beschlossen Schon lange wird über mehr Sicherheit für Radler in Freital diskutiert. Doch kommt der Schutzstreifen auch wirklich?

Auf der Dresdner Straße, wie hier in Potschappel, ist Radfahren alles andere als ein Vergnügen. © Andreas Weihs

Mit dem Rad zum Einkaufen, zur Arbeit oder zum Amt – wer in Freital alltägliche Wege mit dem Fahrrad bestreitet, der lebt mitunter gefährlich. Besonders auf der Dresdner Straße. Auf der viel befahrenen Trasse müssen sich Autofahrer und Radler die Fahrbahn teilen, einen Radweg gibt es zu großen Teilen nicht. Für mehr Sicherheit könnte deshalb künftig ein Radschutzstreifen sorgen. Während an einigen Stellen in der Stadt die gestrichelte Linie am Fahrbahnrand bereits existiert, soll auch die Dresdner Straße in beide Richtungen eine solche Markierung erhalten. Nach langen Diskussionen ist der Schutzstreifen nun zumindest für Teile der Straße beschlossene Sache.

Die Entscheidung dazu hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung getroffen – mit einem Ergebnis, das zwar knapp, aber anders ausfiel als in der vorangegangenen Sitzung. So herrschte zwar von Anfang an Einigkeit, dass die Straße für Radler sicherer werden muss. Nur über das Wie, Wo und Wann gibt es geteilte Meinungen. Hintergrund ist das Radverkehrskonzept, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Zu Jahresbeginn hatten die Experten erste Ergebnisse vorgelegt. Demnach wäre ein Schutzstreifen oder gar ein separater Radweg an der Dresdner Straße nicht möglich. Die Straße sei dafür an vielen Stellen nicht breit genug. Stattdessen sollten Radler auf die Nebenwege verwiesen werden. Die Präsentation der Ergebnisse stieß damals unter den Stadträten auf Kritik. Ein ausführlicher Bericht in Papierform sollte folgen.

Doch so lange warten wollte die Stadtratsfraktion der Bürger für Freital nicht. Ihr bezogen sich die ersten Vorschläge der Experten zu stark auf den touristischen Radverkehr. Um stattdessen die Alltagsradler mehr zu berücksichtigen, hatten die Bürger für Freital den überfahrbaren Radschutzstreifen ins Spiel gebracht. Doch nach einer Abstimmung wurde eine Entscheidung darüber im Stadtrat Anfang März zunächst vertagt. Parkbuchten und Verkehrsinseln – wie sie vor einigen Jahren mit Billigung der Stadträte an der Staatsstraße angelegt wurden – könnten zu Konflikten unter Autofahrern und Radlern führen, so die Zweifel einiger Ratsmitglieder. Zu unkonkret seien die Aussagen zu den Kosten, es brauche eine Gesamtlösung, lauten die weiteren Gegenargumente.

Stadt soll Mut beweisen

Aus diesen Gründen hatte die CDU-Fraktion auch in der jüngsten Sitzung vorgeschlagen, die Entscheidung zu vertagen. Erst solle das ausführliche Radverkehrskonzept abgewartet werden. Doch diesmal wurde der Beschluss nicht aufgeschoben. Stattdessen einigte sich der Stadtrat mit knapper Mehrheit darauf, immerhin auf Teilen der Straße – „da, wo es möglich ist“ – einen Schutzstreifen zu errichten. Wo genau, das lässt der Beschluss offen.

Darüber muss sich nun die Stadt Gedanken machen. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, laufen intern die Prüfungen. So liege inzwischen auch das Konzept vor, das mit einbezogen werden soll. Außerdem steht weiterhin die Frage nach den Kosten. Mittel für einen Radschutzstreifen sind im Haushalt aktuell nicht eingeplant. Aussagen dazu, wie hoch sie ausfallen und wann ein Schutzstreifen tatsächlich kommen könnte, können deshalb nicht getroffen werden.

Die Arbeitsgemeinschaft Radverkehr begrüßt die Entscheidung für einen Radschutzstreifen. Die Interessengruppe ist schon seit zwei Jahren mit der Stadt im Gespräch, um das Radfahren in Freital sicherer zu machen. Man arbeite zusammen, nicht gegeneinander, auch wenn die Interessen beider Seiten mitunter auseinandergehen, betont die AG. „Wir bieten an, mit der Stadt zusammen nach geeigneten Stellen für den Schutzstreifen zu suchen“, sagt Hans-Gunther Müller, stellvertretender Sprecher der AG. Bisher aber sei die Stadt noch nicht auf die Gruppe zugekommen.

Unterdessen hat die AG noch andere Ideen. Wo etwa Schutzstreifen aus Platzgründen nicht möglich sind, schlägt die AG sogenannte Sharrows vor. Das sind auf die Fahrbahn aufgemalte Fahrradsymbole, die die Radler leiten und Autofahrer auf die gemeinsame Nutzung der Straße aufmerksam machen sollen. Auch spezielle Haltezonen an Ampeln wären für Radfahrer denkbar. „Es braucht aber vonseiten der Stadt und der Stadträte auch den Mut, mal Dinge auszuprobieren, die es in Freital noch nicht gibt“, sagt Müller.

