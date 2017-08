Radsportlicher Ritterschlag Hobbyfahrer Jörg Bednarek aus Döbeln ist sein erstes Rennen gefahren. Das war gleich der Ötztaler Radmarathon.

Hobbyradsportler Jörg Bednarek aus Döbeln startete am Sonntag beim Ötztaler Radmarathon, einer Veranstaltung bei der alljährlich über 4000 Sportler aus aller Welt 238 Kilometer über vier Pässe bewältigen. © Dietmar Thomas

Die Fakten sprechen für sich: 238 Kilometer Länge und 5 500 Höhenmeter, die überwunden werden müssen. Der Ötztaler Radmarathon, der alljährlich Ende August ausgetragen wird, führt von Sölden im Ötztal über vier Pässe zurück nach Sölden. Ein riesiger Kanten, bei dem die Teilnehmer auch mit Witterungsumbrüchen rechnen müssen. Dennoch hocken jedes Jahr Tausende Radsportler vor ihren Computern und warten darauf, zu klicken, wenn das Anmeldeportal geöffnet wird. Seit 2008 werden die rund 4 000 Startplätze verlost, und einer, der dieses Jahr Glück hatte, einen Startplatz zu ergattern, war Jörg Bednarek. Der Döbelner finishte am Wochenende und da war es dem Hobbyfahrer egal, dass er in 12:26 Stunden auf Platz 3566 einkam, hatte er doch diese große Herausforderung gemeistert.

In der Hauptauslosung der Startplätze hatte der 45-Jährige noch eine Absage bekommen. Als dann im April doch die Zusage kam, starten zu dürfen, rechnete er gar nicht mehr damit. „Man fängt dann erst mal an zu überlegen, ob man das überhaupt hinbekommt, mit der Arbeit“, sagt der gelernte Lok-Führer, „und mit dem Training, denn Berge haben wir hier in der Region ja nicht so viele. Und jedes Mal irgendwo hinzufahren, da fehlt mir einfach die Zeit.“ So sei es schon vorgekommen, dass er den Technitzer Berg 18-mal am Stück fuhr, um bei drei- bis viermal Training in der Woche auf entsprechende Höhenmeter zu kommen.

Begonnen mit dem Radsport hat Jörg Bednarek als etwa Zehnjähriger bei Dynamo Döbeln. So sei er auch bei Spartakiade-Rennen gestartet, doch hatte er nach der Lehre 1990 erst einmal aufgehört. Auch weil es den Verein nach der Wende nicht mehr gab. Etwa 20 Jahre später besann sich Bednarek wieder seiner sportlichen Wurzeln. Ein Blick auf die Waage gab den letzten Anstoß dafür, sich wieder in den Sattel zu schwingen. Nach einem Sturz kam zwar die Überlegung, aufzuhören, doch als er mit dem Rauchen aufhörte und der Bauch wieder größer wurde, wuchs auch die Motivation, etwas dagegen zu tun. „Ich hatte dann einen Arbeitskollegen, der den Ötztaler Radmarathon gefahren war und ich habe gesagt, dass ich das auch gern mal machen würde“, erzählt Jörg Bednarek. Der Kollege hätte nur gemeint: „Melde dich jetzt schon mal an, denn du bekommst sowieso Absagen.“ In der Hoffnung eine Absage zu bekommen, hat sich Bednarek beworben, doch dann die Zusage bekommen. „Wer A sagt, muss auch B sagen“, so der Hobbyfahrer, der in der Zeit der zweijährigen Vorbereitung 20 Kilogramm abgenommen hat.

So stand er am Sonnabend in Sölden am Start. Nicht um irgendwelche Plätze zu holen, sondern einfach um anzukommen. Ziel war eine Zeit um die 12 Stunden, die er auch geschafft hat. „Von der reinen Fahrzeit her habe ich mein Ziel sogar unterboten“, sagt Bednarek. Von den vier Pässen, die bezwungen werden mussten, kannte der Döbelner vorher nur den Kühtal und den Brenner. „Den Kühtalpass bin ich bereits vergangenes Jahr gefahren, da wusste ich, auf was ich mich einlasse. Da denkt man auch, dass man sich die Kraft richtig einteilt, weiß aber nicht, was am Ende noch kommt“, sagt er. „Das kennt man ja dann nur vom Hörensagen. Das Timmelsjoch, wo es 30 Kilometer nur hoch geht. Das ist, dann schon eine Hausnummer.“

Aber neben dem Sieg gegen sich selbst, waren es auch die Blicke ins Tal, nach einem Gewitter mit herrlichem Regenbogen, die der Döbelner nicht vergessen wird. Der Gedanke ans Aufgeben wäre da nicht gekommen, auch wenn es bei der Zeitkontrolle am dritten Pass knapp war und nur zwei Minuten zur Herausnahme aus dem Rennen fehlten. „Es war stellenweise schmerzhaft, aber da habe ich mir gesagt: Du hast die Schinderei gewollt und das ganze Jahr dafür trainiert. Jetzt zieh es durch. Und wenn man oben auf dem letzten Pass steht, das ist schon ein tolles Gefühl. Das sagen alle“, erzählt Jörg Bednarek und fügt an: „Es ist einfach geil, im Ziel zu sein. Gewinner sind da alle, die finishen. Trotz der Zeitunterschiede, wobei ich den Brenner mit einem einbeinigen Parasportler hochgefahren bin, der dann noch eher im Ziel war als ich. Das ist schon beeindruckend.“

Beeindruckend sei auch der Einlauf der letzten Starter gewesen. Mit Sirenengeheul und riesigem Applaus. „Eigentlich müsste man Letzter werden, um dieses Erlebnis zu haben“, sagt Jörg Bednarek, der andere Wettkämpfe eher nicht bestreiten wird. Den Ötztaler Marathon aber schon. Und so wird er versuchen, 2018 wieder einen der begehrten Startplätze zu ergattern. „Der Ehrgeiz ist jetzt da, vor allem auch, um meine Zeit zu verbessern, nachdem ich gesehen habe, wo ich es verrissen hab und besser machen kann“, sagt der vereinslose Hobbyradsportler mit Blick auf seine alte und neue sportliche Herausforderung.

