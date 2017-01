Radschutzstreifen kommt im Frühjahr An der Meißner Straße, Höhe Weißes Ross, gibt es eine gefährliche Stelle für Radfahrer. Nun soll sich etwas tun.

Nicht nur die Radebeuler Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs wünscht sich einen Radschutzstreifen. © Symbollbild/dpa

Bisher teilen sich Radler an der Nordseite der Meißner Straße zwischen Wasastraße und Weißem Ross einen gemeinsamen Weg mit den Fußgängern. Doch schon häufiger wurde es auf diesem Abschnitt gefährlich eng. Radfahrer und Fußgänger gerieten in Konflikt. Deshalb will die Stadt die Verkehrsführung für Radler ändern.

Schon im September hatte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) angekündigt, dass es künftig einen Radschutzstreifen auf der Fahrbahn geben soll. So wie auch an vielen anderen Stellen auf der Meißner Straße. Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke teilte jetzt auf Nachfrage mit, dass lediglich die Markierung noch fehlt. Diese müsse witterungsbedingt noch etwas warten. Im Frühjahr soll der Schutzsteifen auf die Fahrbahn aufgetragen werden, sagte OB Wendsche in der letzten Stadtratssitzung.

Die Radebeuler Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hatte sich ebenfalls für den Radschutzstreifen ausgesprochen. Auch deshalb, weil Radfahrer dann von Autofahrern besser gesehen werden. Besonders an „Einfädelungsstellen“, also dort, wo der Radweg endet und die Radler auf der Straße weiter fahren müssen, werden sie häufig übersehen. Die Stadt will dem durch den Radstreifen vorbeugen.

zur Startseite