Radrennen riegelt das Stadtzentrum ab

Zum fünfjährigen Jubiläum ist einiges anders beim Skoda Velorace am Wochenende. Wegen der Baustelle an der Augustusbrücke starten die erwarteten 1 500 Radfahrer erstmals vom Dresdner Neumarkt. Gemütlich rollen sie von dort über die Schießgasse und den Hasenberg hinab ans Terrassenufer, wo sofort der fliegende Start erfolgt. Neu ist auch, dass das Interesse bei den ausländischen Radfahrern wächst. Laut Organisatorin Silke Friedemann haben sich dieses Jahr erstmals viele russische und tschechische Fahrer angemeldet. „Die Szene im Jedermann-Bereich ist riesengroß. Und unser Rennen ist einzigartig mit der Fahrt durch die Stadt und entlang dieser Kulisse“, sagt sie.

Silke Friedemann ist sich bewusst, dass gerade die Streckenführung jedes Jahr aufs Neue auch für Konflikte sorgt. Denn dadurch, dass sich die Fahrer am Sonntag vom Terrassenufer bis zur Waldschlösschenbrücke, von dort bis zur Stübelallee am Großen Garten und am Stadion vorbei über die Wiener Straße und durch den Wiener Tunnel bewegen, ist die gesamte Innenstadt quasi abgeriegelt. Wie die Stadtverwaltung informiert, ist die Zufahrt ins Zentrum lediglich über die Budapester Straße sowie die Bundesstraße 170 vom Wiener Platz über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke erreichbar.

Deshalb bittet die Stadtverwaltung, am Sonntag von 6 bis 18 Uhr möglichst ganz auf Fahrten in die Innenstadt zu verzichten. Und selbst Fußgänger müssen entlang der Strecke mehr Zeit einplanen, weil sie diese aus Sicherheitsgründen nicht einfach queren können. Die Organisatoren haben die direkt betroffenen Anwohner per Informationszettel über mögliche Halteverbote in Kenntnis gesetzt. Einige Beschwerden gibt es trotzdem jedes Jahr aufs Neue. Die Organisatoren wollen aber an der innerstädtischen Streckenführung festhalten. Gerade weil sie so ein Alleinstellungsmerkmal ist und die Fahrer dadurch während der gesamten Runde von den Zuschauern angefeuert werden. Im vergangenen Jahr sollen es laut Veranstalter immerhin rund 100 000 gewesen sein. Bei einer Fahrt durch das Umland würde diese Zahl vermutlich nicht zustande kommen.

Umleitungen für Bus und Bahn

Ebenfalls neu ist, dass das Verkehrsmuseum als Partner auftritt. Im Lichthof können sich Kurzentschlossene Sonnabend von 13 bis 19 Uhr und Sonntag ab 6.30 Uhr noch für die Rennen anmelden. Wie schon in den Vorjahren starten am Sonnabend die 6- bis 14-Jährigen zu einem kleinen Radrennen und die Drei- bis Fünfjährigen beim Laufrad-Bobbycar-Rennen. Zudem können Menschen mit Behinderung an diesem Tag am Lebenshilfe Specialrace teilnehmen. Weil diese Strecken deutlich kürzer sind, betreffen die Sperrungen am Sonnabend nur das Terrassenufer ab der Steinstraße bis zum Landtag und der Devrientstraße.

Am Sonntag sind nicht nur Straßensperrungen, sondern auch Umleitungen bei Bussen und Bahnen zu beachten. Diese betreffen die Linien 4, 6, 10, 11, 12, 62, 63, 75 und 94. Zudem entfallen die Anschlusstreffen am Postplatz um 8.45, 9.15 und 9.45 Uhr. An manchen Stellen kann es zu kurzen Aufenthalten kommen. Dafür bieten die DVB bei einigen Linien bereits ab 8.30 Uhr einen 15-Minuten-Takt an.





