Radrennen 2018 besser beschildert Autofahrer beklagten sich, dass das Velorace die Innenstadt abgeriegelt hat. Dabei hat die Stadt gut informiert.

Das Radrennen Velorace stellt die Dresdner Autofahrer vor große Herausforderungen. © Bonss

Jedes Jahr stellt das Radrennen Velorace die Dresdner Autofahrer vor große Herausforderungen. Auch am vergangenen Sonntag war gute Ortskenntnis nötig, um einen Weg ins Stadtzentrum hinein oder heraus zu finden. In den sozialen Netzwerken wurde kritisiert, dass die Stadt zu wenige Umleitungen ausgeschildert hatte.

Das sieht die Verwaltung jedoch ganz anders. Es habe auch in diesem Jahr mehrere und frühzeitige Informationen über die Sperrungen gegeben, teilt das Straßen- und Tiefbauamt (STA) mit. Keiner hätte am Sonntagmorgen sein Auto besteigen und unvermittelt vor Sperrzeichen landen müssen. Auch im Internetauftritt der Landeshauptstadt waren die von Sperrung betroffenen Straßenabschnitte ausgewiesen.

Der Grundsatz „viel hilft viel“ würde bezogen auf weitere Verkehrsschilder mit Umleitungsempfehlungen keine spürbare Verkehrsablaufwirkung entfalten, so das STA weiter. Außerdem seien zahlreiche Verkehrsführungshinweis- und Verkehrslenkungstafeln mit dem erkennbaren Anlass „Radrennen 13.08.17“ und unter Nennung des in jeweiliger Richtung gelegenen Sperrbereichs bereits anderthalb Wochen eher aufgestellt worden. Wo Bundesstraßen betroffen waren und sich Alternativwege anboten, waren Umleitungen ausgewiesen, sagt das STA.

Dennoch will sich die Straßenverkehrsbehörde in Vorbereitung des Veloraces 2018 eingehender dem Thema „stadteinwärtiger Verkehr aus Richtung Osten“ zuwenden. Dieses sei in den zurückliegenden Jahren durch die abschnittweise Bautätigkeit auf der Magistrale Borsbergstraße/ Schandauer Straße/Wehlener Straße ohnehin unverzichtbar und soll nun noch einmal umfassend geprüft werden.

