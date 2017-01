Radpiste rastet Wegen des Wintereinbruchs müssen die Arbeiten zwischen Freital und Tharandt pausieren. Doch die Zeit drängt.

Hier soll es weitergehen. Von Bauarbeiten am Radweg entlang der S 194 zwischen Freital und Tharandt zeugen derzeit aber nur die Absperrungen. Der Felshang im Hintergrund musste zuletzt gesichert werden. Das kostet zusätzlich Zeit und Geld. © A. Weihs

Schnee liegt auf dem Baufeld. Die Maschinen stehen still. Dort, wo künftig Radfahrer entlang rollen sollen, hinterlassen derzeit nur Fußgänger ihre Spuren. Die Arbeiten am zweiten, etwa 900 Meter langen Abschnitt des Radweges zwischen Freital und Tharandt ruhen. Und das, obwohl der Bau der insgesamt 2,1 Kilometer langen Radpiste an der Staatsstraße S 194 schon im Verzug ist.

Denn fertig ist bisher lediglich der erste Teil des Radweges von der Coßmannsdorfer Brücke zum Fischhandel Voss in Tharandt. Dieser wurde – relativ unkompliziert – bis Mai 2015 fertig gebaut und dessen Fertigstellung auch von der Stadt Tharandt und dem Land Sachsen zelebriert.

Der weitere Bauverlauf gestaltete sich jedoch bisher komplizierter. In dem engen Straßenabschnitt, wo die Fahrbahn nah an den Felshang verlegt werden musste, um Platz für den neuen Radweg zu schaffen, gab es zuletzt Schwierigkeiten. Loses Gestein musste abgetragen und der Felshang gesichert werden. Dazu wurde ein riesiger, sogenannter Steinschlagschutzzaun an den Fels angebracht. Die umfangreichen Arbeiten dazu konnten zwar im Dezember abgeschlossen werden, schlagen sich allerdings nicht nur im Budget, sondern auch auf die Zeitplanung nieder. Und nun zwingen auch noch Schnee und Dauerfrost die Bauarbeiter zur Pause.

Straße wird wieder voll gesperrt

Ende Juni, hieß es zuletzt, soll der komplette Radweg endlich fertig sein. Ein Ziel, an dem man in der zuständigen Behörde zwar aktuell noch festhält. Allerdings sei davon ausgegangen worden, dass „auch in den Wintermonaten weitestgehend durchgebaut werden kann“, sagt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Sobald die Witterung aber ein „halbwegs kontinuierliches Arbeiten“ zulasse, sollen die Bauarbeiten fortgesetzt werden. Als Nächstes werden Leitungen der Enso und ein Regenwasserkanal in den Boden unter dem neuen Radweg eingebracht, bevor es an den eigentlichen Radwegbau gehen kann, erklärt Siebert. Das Hauptaugenmerk liege auch darauf, den neuen Radweg höhenmäßig korrekt an die bestehende Trasse anzubinden.

Immerhin: Weitere Absprachen mit der Deutschen Bahn, die den Baufortschritt noch beeinträchtigen könnten, seien nicht notwendig. Alle „bahnseitigen Vorbereitungen sind abgeschlossen“, bestätigt Bahn-Sprecher Jörg Bönisch. Allerdings müssen sich Autofahrer in den nächsten Monaten nochmals auf Vollsperrungen an der Staatsstraße einstellen. Dreimal war das schon im November der Fall. „Es sind noch einige Wochenendsperrungen erforderlich, wenn die Deckschicht eingebaut wird“, erklärt Straßenbauamts-Sprecherin Isabel Siebert. Diese würden noch rechtzeitig bekannt gegeben werden. Sollten die Arbeiter im weiteren Bauverlauf nicht doch noch auf neue Probleme stoßen, wird das komplette Vorhaben rund 2,3 Millionen Euro kosten. Ursprünglich war man von etwa einer Million Baukosten ausgegangen. Die Mehrkosten werden nun über den Freistaat Sachsen finanziert.

Die Tharandter jedenfalls können es kaum erwarten, endlich über die fertige Radpiste zu fahren. Jahrelang haben sie sich für die Baumaßnahme eingesetzt. „Wenn der Radweg fertig ist, werden wir sicher eine gemeinsame Tour mit Stadtvertretern machen“, sagt Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) und schmunzelt. Damit der Radweg später aber nicht einfach am Vorplatz des Tharandter Bahnhofes endet, will die Rathausspitze die Radpiste durchs Stadtgebiet weiterführen. Dazu seien weniger bauliche Veränderungen notwendig, sondern lediglich Schilder und Markierungen, erklärt der Bürgermeister. Nach dem Netto-Markt könnte der Radweg die Straße queren und weiter entlang der Schillerstraße durch das Stadtgebiet führen. Ziel sei es schließlich nicht, dass die Piste im Nirgendwo ende, sondern die Strecke für Radfahrer attraktiv zu machen.

