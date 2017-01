Radon-Belastung in Schule bestimmt Mit einem speziellen Gerät wurde die Konzentration des radioaktiven Edelgases gemessen. Das Ergebnis liegt vor.

Die Gemeindeverwaltung Kriebstein hat veranlasst, dass die Radonkonzentration in der Grundschule Grünlichtenberg gemessen wird. „Es gibt ein Programm des Umweltministeriums, das sich ,Radon an Schulen’ nennt. An dem haben wir freiwillig teilgenommen“, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK). Ein Jahr lang seien mit Hilfe sogenannter Exposimeter an verschiedenen Punkten in der Schule und der Turnhalle Messdaten erhoben worden. „Die Bewertung erfolgte bei dem derzeitigen Nutzungs- und Lüftungsverhalten“, so Maria Euchler. Seit einigen Tagen liege das Ergebnis vor: „In allen Etagen und Räumen wird der Referenzwert deutlich unterschritten. Es werden der Gemeinde somit keine Maßnahmen auferlegt. Die Eltern können ihre Kinder weiterhin beruhigt in unsere Grundschule bringen“, sagte die Bürgermeisterin. Die Teilnahme sei kostenfrei gewesen, sodass kein Geld aus dem Haushalt aufgewendet werden musste.

Und warum das Ganze? „Radon ist das einzige in der Natur vorkommende radioaktive Edelgas. Es breitet sich über den Luftweg aus und ist farb- und geruchlos und daher mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar“, so Dr. Stephanie Hurst vom sächsischen Umweltministerium. Die Zerfallsprodukte von Radon können sich schädlich auf die Gesundheit des Menschen auswirken. „Sie werden mit der Luft eingeatmet und können das Lungenkrebsrisiko nachweislich erhöhen“, so Hurst. (DA/sol)

