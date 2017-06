Radlerin wird von Auto angefahren

Navigationsgerät gestohlen

Meißen. An der Siebeneichener Straße zerschlugen Unbekannte in der Nacht zum Montag die Seitenscheibe an einem VW Caddy und stahlen aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationsgerät im Wert von rund 100 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.