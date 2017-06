Radlerin stürzt und verletzt sich

Planenschlitzer an Raststätte

Dresden. Unbekannte schlitzten an der Raststätte Dresdner Tor an einem rumänischen Lkw die Plane des Sattelaufliegers auf und stahlen von der Ladefläche eine bislang unbekannte Anzahl Autoreifen. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden am Auflieger wird auf etwa 500 Euro geschätzt.