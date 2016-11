Radlerin stürzt gegen Auto

15 Autofahrer fahren zu schnell Zittau. Am Mittwochabend hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion auf der B 99 zwischen Hirschfelde und Ostritz 15 Raser geblitzt. So viele der insgesamt 360 kontrollierten Autofahrer waren bei erlaubten 100 km/h schneller als zulässig unterwegs. Ein Mercedes aus dem brandenburgischen Teltow- Fläming rollte mit 130 km/h durch die Lichtschranke. Für die Überschreitung sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Bußgeld von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg vor. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Schnellfahrten befassen.

Ausweichmanöver endet an Laterne Weißwasser. Um nicht mit einem Radfahrer zusammenzustoßen, ist ein Autofahrer am Mittwochmittag auf der Hegelpromenade ausgewichen. Die Fahrt des 75-Jährigen endete an einer Laterne. Am Nissan entstand Schaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte stehlen Transporter Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe im Industriegebiet an der Gottlieb-Daimler-Straße einen Transporter gestohlen. Der weiße Nissan NV 400 mit dem Kennzeichen BZ-NN 111 stand auf einem Firmengelände. Den Zeitwert des drei Jahre alten Fahrzeugs bezifferte der Eigentümer mit 18000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Nissan wird gefahndet.

Deutscher bedroht zwei Asylsuchende Löbau. Zwei 18-jährige syrische Asylsuchende haben am Mittwochnachmittag in Löbau die Polizei zum Neumarkt gerufen, weil sie vor einer Bank von einem 35-jährigen Löbauer Bürger beleidigt und mit einem Messer bedroht worden waren. Einer der Geschädigten hatte die Tat mit einem Handy gefilmt und zeigte die Aufnahmen später den Beamten. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Tschechin fährt ohne Führerschein und verursacht Unfall Spitzkunnersdorf. Am Mittwochnachmittag ist es auf der S 128 bei Spitzkunnersdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus ungeklärter Ursache kam eine 38-Jährige mit ihrem Mercedes von der Fahrbahn ab und hielt auf einer angrenzenden Wiese. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf zirka 4200 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Bei der Fahrerein handelt es sich um eine tschechische Frau, die in Deutschland lebt. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass sie keinen Führerschein besitzt. Die Polizei ermittelt zum Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.