Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Riesa. In der Nacht zum Mittwoch beschädigten Unbekannte sieben Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses an der Rostocker Straße. Die Täter zerschlugen einige Scheiben, traten Außenspiegel und verursachten Lackschäden. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Gartenlauben aufgebrochen

Riesa. Unbekannte sind vom Montag zum Dienstag in drei Lauben einer Gartensparte an der Steinstraße eingebrochen. In der Folge stahlen sie eine Motorsense im Wert von rund 200 Euro aus einem der Häuschen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro.