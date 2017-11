Radlerin angefahren

Neustadt. Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Rad hat es am Mittwoch in Neustadt gegeben. Gegen 16.50 Uhr wollte die Fahrerin (43) eines VW Polo vom Parkplatz eines Supermarkts nach rechts auf die Dr.-Wilhelm-Kaulisch-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einer dort fahrenden Radlerin (72) zusammen. Die Seniorin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr kam es auf der Straße Oberer Ladenberg (S 173) zu einem Auffahrunfall zwischen einem blauen Mazda (Fahrer 30) und einem grauen Ford Mondeo (Fahrer 41). Personen wurden nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro.

Achtung Trickbetrüger!

Heidenau. Aktuell sind im Bereich Heidenau wieder Trickbetrüger aktiv. Sie versuchen, mit dem sogenannten Gewinnversprechen ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Am Mittwochvormittag meldete sich eine Unbekannte telefonisch bei einem 66-Jährigen und stellte ihm einen Gewinn in Höhe von 36000 Euro in Aussicht. Um die Summe zu erhalten, müsse er jedoch eine Gebühr von 2000 Euro auf ein Konto in der Türkei überweisen. Der Mann machte sich daraufhin auf den Weg zu seiner Bank. Dort konnte ihn eine Mitarbeiterin nur mit viel Mühe davon überzeugen, dass er Betrügern aufgesessen war. Es kam zu keinem Vermögensschaden.