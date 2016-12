Radlerin angefahren

Neustadt. In Neustadt ist am Mittwochmorgen eine Frau bei einem Unfall verletzt worden. Kurz nach 6 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit einem Ford von der Schillerstraße nach rechts auf die Berghausstraße abbiegen. Dabei übersah er eine Fahrradfahrerin (59). Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Einbruch in Werkstatt

Neustadt. Unbekannte sind in eine Werkstatt am Hügelweg im Neustädter Ortsteil Berthelsdorf eingebrochen und haben aus den Räumen mehrere Maschinen im Gesamtwert von etwa 4700 Euro gestohlen. In die Räume gelangten die Täter, indem sie ein Fenster aufhebelten. Der außerdem entstandene Sachschaden beträgt rund 50 Euro.