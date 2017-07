Radler und Wanderer werden getrennt Am Eulenthor in Rosenthal-Bielatal wird der Weg an der Grenze zu Tschechien neu geführt.

Wanderer und Radfahrer sollen sich am Eulenthor nicht mehr in die Quere kommen. © dpa

Der Wanderweg „blauer Strich“ bekommt im Bereich des Eulenthors an der Grenze zu Tschechien eine neue Wegeführung. Das hat der Gemeinderat von Rosenthal-Bielatal beschlossen. So sollen Wanderer und Radfahrer zukünftig auf separaten Wegen dort entlang geführt werden. Die Verlegung des Weges war ein Wunsch von tschechischer Seite, weil es offenbar immer wieder mal zu Konflikten zwischen Radfahrern und Wanderern gekommen war. Halten sich alle an die neue Wegeführung, sollten sich Radler und Wanderer zukünftig nicht mehr behindern, heißt es. (SZ/gk)

