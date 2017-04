Radler stürzt nach Bremsmanöver Ein Chrysler-Fahrer hat in Großschönau offenbar die Vorfahrt missachtet. Eine Kollision konnte aber verhindert werden.

Symbolbild. © Jens Büttner/dpa

Ein Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Großschönau passiert. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Chrysler die Apothekenstraße. „Auf Höhe des Mauerwegs missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 53-jährigen Fahrradfahrers“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. „Beide Männer können durch Bremsen eine Kollision verhindern.“ Der Biker stürzt in Folge der Bremsung und verletzt sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (szo/tc)

Links zum Thema Aus dem Polizeibericht vom 26. April

zur Startseite