Radler stürzt beim Fluchtversuch Ein 23-Jähriger wollte einer Kontrolle in Görlitz entgehen. Doch der musste er sich dann doch unterziehen – zurecht.

Die Bundespolizei hat am Donnerstagvormittag in Görlitz einen 23-Jährigen mit einem gestohlenen Fahrrad ertappt. Verdeckt eingesetzte Beamten sind in der Hospitalstraße auf den Radfahrer aufmerksam geworden. „Als er kontrolliert werden sollte, trat er plötzlich kräftig in die Pedalen und versuchte, zu entkommen“, berichtet Michael Engler von der Bundespolizei. Durch einen Sturz gelang letztlich erst die Kontrolle. Dabei zogen sich der Verdächtige aus Deutschland und einer der Beamten leichte Verletzungen zu. Schließlich räumte der Mann ein, dass ihm das Rad nicht gehöre, er es allerdings von einem Dritten übergeben bekommen habe, so der Sprecher. Das sichergestellte schwarze Herren Tourenrad der Marke Diamant als auch die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls übernahm das Neißerevier. (szo/tc)

