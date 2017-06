Radler stürzt Als ein Pkw an einer Einmündung hält, passiert einem folgendem Zweiradfahrer das Malheur.

In der Einmündung Körnerplatz/Schillerstraße fuhr am Montag gegen 14.15 Uhr ein 28-jähriger Radfahrer auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault (Fahrer: 60) auf. Dabei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

zur Startseite