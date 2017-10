Radler-Stress am Terrassenufer Fußgänger und Radfahrer kommen sich vor den Dampferanlegestellen häufig ins Gehege. Mehr Platz könnte helfen.

Radeln mit Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz: Am Terrassenufer vor den Anlegern wird es richtig eng. Und auf dem Kopfsteinpflaster möchte niemand laufen. © René Meinig

Situationen dieser Art spielen sich täglich am Terrassenufer ab: Menschentrauben verlassen einen Dampfer und laufen auf den Gehweg. Die meisten rechnen nicht damit, dass hier auch Radfahren erlaubt ist und nehmen die komplette Fußwegbreite für sich ins Anspruch. Klingelt der Radfahrer dann, um auf sich aufmerksam zu machen, wird er oft mit Beschimpfungen bedacht. „Wir kennen die Problematik am Terrassenufer sehr genau. Die Lage ist für alle Beteiligten unbefriedend“, sagt Reinhard Koettnitz, der Leiter des städtischen Straßen- und Tiefbauamtes (STA) bei einer gemeinsamen Fahrradtour mit der SZ. Zwar hätten Radfahrer auch die Alternative, auf der Straße zu fahren, doch dort werden sie von Autofahrern als Hindernis betrachtet und oft mit hauchdünnem Abstand überholt. Aus Sicherheitsgründen wechseln Radfahrer deshalb lieber auf den nördlichen Fußweg, der für den Radverkehr freigegeben ist.

Um die Konflikte am Terrassenufer zu begrenzen, hatte das Stadtplanungsamt bereits vor einiger Zeit Lösungsvarianten erarbeiten lassen. „Dreh- und Angelpunkt ist das Großpflaster zwischen dem Anlegebereich und den Gehwegplatten zur Straße“, sagt Koettnitz. Eigentlich sollten die Fußgänger auf dem farbig abgesetzten Pflasterbereich laufen, die Radfahrer auf den Granitplatten fahren, so der Amtsleiter. Doch auch die Fußgänger entscheiden sich meist für die glatteren Platten. „Eine Absperrung zwischen beiden Bereichen wollen wir nicht, das wäre auch im Hochwasserfall ein Hindernis“, sagt Koettnitz. Deshalb möchte sein Amt lieber das Großkopfpflaster ausbauen und durch Gehwegplatten ersetzen. „Dann stünde der doppelte gut begehbare Platz für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung, und es wäre für beide leichter, sich zu arrangieren“, sagt Koettnitz.

Einen Zeitplan, wann dies umgesetzt wird, kann er allerdings nicht nennen. Eine Vorlage für den Stadtrat fehlt noch. Und zuvor muss eine große Hürde genommen werden: Der Denkmalschutz muss zustimmen. Dieser hatte im Jahr 2000, als das Terrassenufer ausgebaut wurde, auf dem Großkopfpflaster bestanden. „Wir wollten damals Asphalt einbauen, keine Chance“, erinnert sich Koettnitz. Derzeit befinde sich sein Amt mit den Denkmalschützern in Gesprächen. Doch die wollten sich gestern nicht zum Terrassenufer äußern.

Jetzt könnte man meinen, dass dieser Vorschlag gut beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ankommt. Aber dessen Sprecher Nils Larsen glaubt nicht, dass eine breitere Plattenfläche auch dazu führt, dass die Fußgänger nur auf einer Seite bleiben. „Es müsste zumindest eine optische Trennung geben, sodass kenntlich wird, dass hier auch Radfahrer unterwegs sind“, sagt er. Eine bessere Lösung wäre für ihn, Tempo 30 auf dem Terrassenufer anzuordnen. Das sieht das Radwegekonzept der Stadt vor. Doch auch in dieser Frage ist unklar, wann dies umgesetzt wird. Dass sich Autofahrer nicht immer an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten, ist kein Argument für Larsen. „Dann muss das Tempolimit eben stärker kontrolliert werden. Im Moment hat die Polizei auch Zeit für verstärkte Kontrollen von Radfahrern“, sagt Larsen.

Links zum Thema Ein Denkmal muss auch nutzbar sein

Während es am Terrassenufer zumindest Pläne gibt, wie die Situation entschärft werden kann, fehlen sie für andere Gefahrenstellen in der Stadt. Reinhard Koettnitz steigt auf’s Rad und weiter geht es. Gleich in der Nähe, wenn Radfahrer vom Bernhard-von -Lindenau-Platz auf das Terrassenufer zufahren, endet ihr Angebotsstreifen hinter der Einmündung vom Theaterplatz. Keine hundert Meter weiter kommt eine Verkehrsinsel, wodurch sich die Straßenbreite stark verengt. In der Folge weichen einige Radfahrer dann regelwidrig auf den gegenüberliegenden Gehweg aus, der dann zur Dampferanlegestelle führt. Dort ist also mit Radverkehr von beiden Seiten zu rechnen. „Hinter dem Theaterplatz ist aber mit 4,50 Straßenbreite genügend Platz, dass sich der Radfahrer gut einreihen kann. Es gebe keine Veranlassung etwas zu ändern.

Ähnlich sieht es Koettnitz im Bereich der Bergmannstraße, wohin die dritte Station der Radtour führt. Kurz hinter der Einmündung der Wormser Straße wurde eine Verkehrsinsel errichtet. Aus Richtung Schandauer Straße kommend, wähnt sich der Radfahrer auf dem markierten Angebotsstreifen sicher. Doch dieser endet zehn Meter vor der Insel, dann wird der Platz für Busse, Autos und Radfahrer sehr knapp. SZ-Leser hatten mehrfach auf die Stelle hingewiesen. „Hier können wir den Radstreifen allerdings nicht weiterführen, weil dieser per Gesetz nur im Bedarfsfall von Autos befahren werden darf. Doch an der Stelle ist die Straße so eng, dass die Regel gebrochen würde“, sagt Koettnitz. Hier käme es vor allem darauf an: Paragraf 1 der STVO, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.

