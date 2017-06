Radler schwer gestürzt

Friedhofstor beschädigt Meißen. Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte ein Eingangstor zum Martinsfriedhof am Poetenweg. Am Torbogen verbogen der oder die Täter drei Eisenstäbe. Der Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zwei Schafe gestohlen Radebeul. Zwei Jungschafe im Wert von ca. 150 Euro stahlen Unbekannte am Dienstagnachmittag von einer Koppel am Lacheweg. Die Koppel ist mit einem Metallzaun umfriedet und mit einem Metalltor versehen.

Kind leicht verletzt Nossen. Ohne auf den Straßenverkehr zu achten, rannte am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ein zehnjähriger Junge über die Straße An der Autobahn. Die Fahrerin (25) eines Ford Fiesta bremste noch, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Am Ford entstand geringer Sachschaden.

Motorradfahrer gestürzt Großenhain. Der Fahrer (28) eines VW T4 fuhr am Mittwoch gegen 17.25 Uhr auf der Riesaer Straße (S 40) aus Richtung Skassa kommend in Richtung Großenhain. In Höhe der Tankstelle Hentzschel beabsichtigte er, nach links auf den Parkplatz zum Kaufland abzubiegen. Dazu hielt er an. Ein nachfolgendes Motorrad Honda (Fahrer 36) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. Dabei kam der Fahrer des Motorrades zu Fall. Der 36-Jährige blieb jedoch unverletzt.