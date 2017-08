Radler rammt Mercedes Der 17-jährige Unfallverursacher wird dabei verletzt. Die Ursache für den Crash ist schnell ermittelt.

Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad am Sonntag früh gegen 2.40 Uhr auf der Windmühlenstraße in Gröditz in Richtung Hauptstraße. Beim Abbiegen auf die Hauptstraße übersah er einen vorfahrtberechtigten Kleintransporter Mercedes Vito (Fahrer 40). Dadurch kam es zur Kollision, in dessen Folge der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 3.200 Euro.

Der 17-Jährige stand zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss. 1,5 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtestes.

zur Startseite