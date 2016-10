Radler legen Blaues Wunder lahm Der Fahrradclub fordert statt drei Autospuren separate Radwege auf der Loschwitzer Brücke. Die könnten bald entstehen.

Stille auf der Brücke und roter Teppich für Radfahrer: Aus der symbolischen Aktion am Donnerstag könnte bald Realität werden. Zwei Radwege sollen auf dem Blauen Wunder entstehen. © René Meinig

Gehupe, Pöbeleien, Lichthupe und ganz dicht heranfahrende Autos – das erlebt Udo Gildemeister jeden Tag, wenn er mit dem Rad von Loschwitz über die Brücke nach Blasewitz fährt. „Autofahrer fühlen sich von Radfahrern auf dieser Fahrbahn belästigt“, sagt der Bauingenieur. Deshalb ist er ein großer Befürworter von separaten Radwegen auf der Brücke. Diese fordert auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und hat dazu am Donnerstag kurz das Blaue Wunder lahmgelegt. Ab 15.10 Uhr sperrten Polizisten die Brücke für den Autoverkehr, Radfahrer konnten auf einem symbolisch ausgerollten roten Teppich fahren.

„Die Freigabe der Gehwege kommt für den ADFC nicht infrage, weil die Fußgänger gestört und gefährdet werden. Auf der Fahrbahn ist genug Platz für Radstreifen, denn es erschließt sich uns nicht, warum zwei Fahrspuren Richtung Schillerplatz erforderlich sind, wenn eine Spur Richtung Körnerplatz reicht.“ sagt Nils Larsen, Vorstandsmitglied im ADFC Dresden. Immerhin ist die Zahl der Autos mit rund 13 000 auf beiden Seiten identisch. Zwischen 2 500 bis 3 000 Radfahrer nutzen täglich das Blaue Wunder. Über die Waldschlößchenbrücke fahren rund 10 000. „Das zeigt deutlich, dass sich Radfahrer auf dem Blauen Wunder nicht sicher fühlen“, sagt Rolf Leonhardt, der stellvertretende Landesvorsitzende des ADFC. Viele Kinder und Jugendliche fahren auf den Fußwegen zur Schule in Loschwitz und Blasewitz, obwohl das nicht erlaubt ist.

Doch Leonhardt ist zuversichtlich, dass die Radwege auf der Brücke bald kommen, sind sie doch Teil des neuen Radwegekonzeptes der Stadt, das am Freitag vorgestellt wird. „Und sie haben oberste Priorität“, so der Radlobbyist. Rund 50 000 Euro würden Markierungen, das Ändern der Ampelschaltungen und Bordabsenkungen kosten.

Neben der Situation auf dem Blauen Wunder hat der ADFC auch auf weitere Probleme in Loschwitz hingewiesen. So fehlen Radwege auf der Bautzner Landstraße ab Schloss Eckberg bis zum Ullersdorfer Platz. Auch der Dauerbrenner Körnerweg ist längst nicht entschärft. Stattdessen sorgt der gerade neu gepflasterte Abschnitt für Gelächter und Wut, ist er doch genauso schlecht befahrbar wie vorher. Auch der weitere Ausbau des Radweges von Loschwitz bis Pillnitz ist dringend nötig. All das hatte der Stadtrat bereits 2001 beschlossen.

