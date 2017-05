Radler kommen gut voran Görlitz ist fahrradfreundlich. Viele Projekte führen zu dieser Einschätzung. Der ADFC aber kennt noch Lücken.

Peter Schellin vom Görlitzer ADFC ist mit der Fahrradfreundlichkeit in Görlitz zufrieden. Doch gerade hier, an der Dr.-Kahlbaum-Allee, gäbe es noch manches zu verbessern, ist er überzeugt. © nikolaischmidt.de

Peter Schellin zeigt auf die Ecke Dr.-Kahlbaum-Allee/Abzweig Obermühle und damit gleich auf mehrere Probleme, für die die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Veränderungen anmahnt: In Richtung Bahnhof ist der Radweg zwar breit genug, aber nicht freigegeben. Lediglich touristische Zeichen stiften Verwirrung. Der holprige Sandweg ist für Radler ohnehin eine Zumutung. Und auch der einmündende Oder-Neiße-Radweg zwischen Obermühle und Dr.-Kahlbaum-Allee ist alles andere als fahrradfreundlich.

Weitere Wünsche des Fahrradclubs sind überschaubar: Auf seinen Ausbau wartet noch der Neiße-Radweg-Abschnitt am Finstertor. „Weitere Einbahnstraßen in Tempo-30-Zonen wären in der Gegenrichtung für Radfahrer freizugeben, zum Beispiel auf der Jauernicker Straße“, betont Peter Schellin. Und Michael Zimmermann, der Sprecher der Görlitzer ADFC-Ortsgruppe, ergänzt: „Unserer Meinung nach müsste das Zuparken von Radfahrspuren mehr kontrolliert und geahndet werden.“ Sonst aber loben beide: „In Görlitz hat sich in letzter Zeit viel getan für die Radfahrer.“ Das deckt sich mit dem jüngst für das Land Sachsen ausgewerteten Fahrradklima-Test. Zwar schätzt ADFC-Landesvorsitzender Olaf Matthies ein, dass insgesamt noch viel fehlt, um von Radlerfreundlichkeit im Freistaat zu sprechen, bestätigt zugleich der Stadt Görlitz aber, hier schon weiter als andere zu sein. Trotz Hemmnissen allerorts in der Verkehrsinfrastruktur, wegen Baustellen, Rasern und Falschparkern, die das Unfallrisiko erhöhen, kämen Radfahrer in Görlitz gut voran. „Noch hängt die Fahrradfreundlichkeit einer Kommune eher vom Zufall ab“, sagt Matthies. In Görlitz dagegen gibt es Radwegkonzeptionen und klare Verkehrsplanungen. „Uns als Ortsgruppe hat das freilich wenig überrascht, wenngleich es uns natürlich freut“, sagt Peter Schellin. Als klare Verbesserungen erkennen die örtlichen Radler an, dass „schon viele Fußgängerzonen für Radfahrer freigegeben sind, ebenso viele Einbahnstraßen in Gegenrichtung durchradelt werden dürfen, es immer mehr Markierungen von Fahrradschutzstreifen gibt und an fast allen Endhaltestellen von Stadtbus und Straßenbahn und auch am Bahnhofsvorplatz Fahrrad-Abstellanlagen gebaut wurden. Was trotzdem noch nicht zu hundert Prozent funktioniert, werde weiter mit den Behörden besprochen, ergänzt Michael Zimmermann. So ist aus seiner Sicht zum Beispiel der Fahrradstreifen im unteren Teil der Jakobstraße längst nicht optimal.

Im Rathaus wird die Einschätzung aus Dresden als Bestätigung empfunden. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fahrradfreundlichkeit in den kommenden Jahren weiter zu verbessern und dabei die Radverkehrsführung baulich wie rechtlich auf den aktuellen Stand zu bringen“, sagt Stadtsprecherin Sylvia Otto. Bereits 2012 begann diese Orientierung mit fünf aufwendigen Verkehrsschauen per Rad von Vertretern der Stadtverwaltung, der Polizei und des ADFC. „Damals wurde nahezu der komplette Bestand der Radverkehrsanlagen unter die Lupe genommen, wurden Mängel dokumentiert und Pläne aufgestellt. Das zahlt sich jetzt aus.“ 2012 und 2013 entstanden neue Radverkehrsanlagen, zum Beispiel auf der Zittauer Straße. Wo es unkompliziert möglich war, wurden Barrieren beseitigt. Erst vor wenigen Wochen in Betrieb ging der drei Meter breite Radweg zwischen Ludwigsdorf und Zodel, sogar mit einer zusätzlichen Raststation.

Links zum Thema Kommentar: Radfahrer sind nicht allein auf den Straßen

„Größere Vorhaben lassen sich wegen nötiger finanzieller Mittel aber nur längerfristig umsetzen“, erklärt Sylvia Otto. Dazu zählen aus Sicht des Rathauses Veränderungen an Kreuzungen, Lückenschließungen, Neuaufteilungen von Fahrstreifen. Das Markieren von Schutzstreifen geht ebenso weiter, bald schon bei der Deckensanierung der Reichenbacher Straße zwischen Kreisverkehr und Ampelkreuzung Karl-Eichler-Straße in Rauschwalde. Allerdings: Trotz extra aufgestellter großer Hinweistafel fahren noch zu viele Autofahrer falsch. Dass solche Schutzstreifen nur bei Lkw oder Bussen im Gegenverkehr ausnahmsweise überfahren werden dürfen, scheint noch zu wenig bekannt zu sein. Kein Wunder, dass der ADFC auch hierbei eine Forderung sieht, diesmal an die Polizei: „Etwas mehr Kontrolle wäre durchaus nicht schlecht“, sagen die Mitglieder.

zur Startseite