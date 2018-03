Radler interessieren sich fürs Neißeland Die Region wirbt bei Messe für Radtouristik in Hamburg um möglichst zahlreichen Besuch.

Tino Kittner von Neiße-Tours. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Niesky. Tino Kittner und seine Firma Neiße-Tours haben die Touristische Gebietsgemeinschaft (TGG) Neißeland am 25. Februar bei der Messe „Rad und Reise“ in Hamburg vertreten. Das Interesse der Besucher sei sehr groß gewesen, sagt der Rothenburger Unternehmer. „Die Leute haben vom Radurlaub geschwärmt, viele waren auch schon auf dem Neißeradweg unterwegs.“ Die Region, so Kittner, werde wahrscheinlich immer eine für Kurzurlauber bleiben. „Drei, vier Tage, dann fahren die Gäste weiter. Wenn sie das mit dem Rad tun und wir ihnen in der Zeit, in der sie hier Station machen, möglichst viel bieten können, sind wir auf dem richtigen Weg.“ Bei der jüngst veröffentlichten Tourismusstatistik für das Jahr 2017 hatte sich die TGG zufrieden mit dem erreichten Stand gezeigt. Die Messe in Hamburg wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ausgerichtet. Unter anderem präsentierten sich dort 23 Regionen, um für Fahrradtourismus zu werben. (SZ/fum)

