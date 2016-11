Radler fahren Rentner um

Vermisster gesucht und gefunden Freital. Die Polizei hat am Sonntagvormittag per Hubschrauber nach einem 45 Jahre alten Mann gesucht. Etwa eine Stunde lang kreiste der Helikopter über dem Bereich zwischen Possendorf, Rabenau und Freital-Hainsberg. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, konnte der Mann später auch gefunden werden. Wo und unter welchen Umständen er aufgegriffen wurde, dazu kann die Polizei keine Angaben machen. Er sei jedoch nicht infolge des Hubschrauber-Einsatzes gefunden worden, sagt Polizeisprecherin Ilkas Rosenkranz. Nach Auskunft der Polizei kommt der Mann aus dem Umland von Freital. Er war seit dem Vorabend vermisst worden. Aktuell befinde er sich in medizinischer Behandlung. Bei der Suche nach Vermissten setzt die Polizei vor allem im schwierigen Gelände auf Hubschrauber. „Ob ein Helikopter eingesetzt wird, ist immer eine Einzelfallentscheidung“, sagt Ilka Rosenkranz. Diese sei unter anderem von den Wetterverhältnissen und der Verfügbarkeit von Hubschraubern abhängig. (SZ/cb)

Radfahrer erfasste Fußgänger - Zeugen gesucht Bad Schandau. Am Montagnachmittag wurde ein 65-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann war in Bad Schandau in den Ortsteilen Halbestadt und Prossen von unterwegs, als sich von hinten eine Gruppe Radfahrer näherte. Einer der Radler erfasste den 65-Jährigen, woraufhin dieser zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Gruppe soll es sich um dunkel gekleidete, junge Fahrer gehandelt haben, die zum Bad Schandauer Bahnhof wollten. Der Gesuchte trug einen hellen Fahrradhelm und war mit einem schwarzen Rennrad unterwegs. Auffällig daran war die rote Radnabe. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Wem ist eine Gruppe Radfahrer auf dem Bahnhof in Bad Schandau oder in der S-Bahn in Richtung Dresden aufgefallen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Sebnitz oder die Polizeidirektion Dresden unter 03514832233.