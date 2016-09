Radler bei Unfällen verletzt

Hund bringt Radler zu Fall Haselbachtal. Schwer verletzt wurde Sonnabendvormittag ein Radler bei einem Sturz, der sich in Möhrsdorf ereignet hat. Der 56-Jährige fuhr auf der Haselbachtalstraße aus Richtung Steina und passierte einen 49-Jährigen, der samt angeleintem Hund auf dem Gehweg lief. In diesem Augenblick schlüpfte das anderthalbjährige Tier aus dem Halsband und jagte dem Radler hinterher. Dabei kam der Hund ins Vorderrad und brachte den Radler zu Fall. Die schweren Verletzungen des Mannes wurden im Krankenhaus behandelt. Am Fahrrad entstanden 50 Euro Schaden.

Radler übersehen Bautzen. Bei einem Ausweichmanöver ist am Sonnabendnachmittag in Bautzen ein Radler gestürzt. Der 69-jähriger war auf der Fabrikstraße in Richtung Werksgelände Bombardier unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 67-Jähriger mit seinem am Straßenrand stehenden Auto losfahren. Dabei übersah er den Radler, der bremste und auswich, dabei stützte und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden.