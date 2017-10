Radlader verschwindet von Zittauer Baustelle

Symbolbild. © dpa

Zittau. Von einer Baustelle an der Neusalzaer Straße in Zittau ist in der Nacht vom Montag zum Dienstag ein Radlader verschwunden. Das meldete ein Polizeisprecher. Das 35 000 Euro teure Gefährt sei offenbar die Beute von Dieben geworden. Die Polizei ermittelt. (szo)

