Radlader in Niesky beschädigt Spiegel, Beleuchtung und Scheibenwischer des Baufahrzeuges wurden mutwillig beschädigt.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag auf ein Betriebsgelände auf dem Friesenweg in Niesky gelangt und haben einen dort abgestellten Radlader beschädigt. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit. Nach ihren Angaben wurden Spiegel, Beleuchtung und Scheibenwischer des Baufahrzeuges mutwillig beschädigt sowie die Reifen mit Tackerklammern versehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2 000 Euro geschätzt. (sz/on)

