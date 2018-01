Radlader gegen Geldautomat

Der Radlader am Ort des Geschehens. © TINO PLUNERT

Dresden. In Dresden Weißig versuchten sich Räuber in den frühen Morgenstunden des Sonntags am großen Coup: Laut Polizeibericht schlichen sich die Täter gegen 5.30 Uhr auf das Gelände einer Betonfabrik im Gewerbegebiet An der Prießnitzaue. Dort knackten sie die Schlösser eines Radladers, walzten mit dem Gefährt den Zaun am Grundstück nieder, rumpelten über die Straße, vorbei am Bettenlager und Lebensmittelladen weiter zum benachbarten Baumarkt. Dort angekommen donnerten sie auch gleich durch dessen Eingangstür.



Die trümmerlastige Crash-Tour galt einem Geldautomaten in der Wand des Baumarktes. Den rissen die Räuber gekonnt aus seiner Verankerung und nahmen ihn auf die Schaufel. Zu dem Zeitpunkt schien der Coup tatsächlich geglückt, doch dann brannte der Radlader.



Aus bisher unbekannter Ursache habe das Fahrzeug plötzlich in Flammen gestanden und die Täter seien zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt. Beamte der Kriminalpolizei befinden sich derzeit zur Spurensicherung am Tatort und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeibericht vom 07. 01. zurück 1 von 6 weiter Kleintransporter Mercedes entwendet 04.01.2018, 21:00 Uhr bis 05.01.2018, 08:50 Uhr / Dresden-Gruna Autodiebe entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen verschlossen abgestellten schwarzen Kleintransporter Mercedes-Benz Viano CDi auf der Junghansstraße. Das neun Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von rund 18400 Euro. Kraftrad Honda gestohlen 23.12..2017, 11:00 Uhr bis 05.01.2018, 15:00 Uhr / Dresden-Südvorstadt Motorraddiebe stahlen auf der , Hochschulstraße ein angeschlossen abgestelltes schwarzes Krad Honda MSX 125 im Wert von rund 2125 Euro. Einbruch in Bürogebäude 05.01.2018, 18:58 Uhr bis 20:45 Uhr / Dresden-Strehlen Einbrecher gelangten auf bisher nicht geklärte Art und Weise in ein Bürogebäude auf der Strehlener Straße. Sie begaben sich in das 6. Obergeschoss und brachen die Tür zum Kassenbereich auf. Danach durchsuchten sie die Räume und mühten sich vergeblich am Öffnen eines Tresors ab. Das Wühlen und Wüten löste die Alarmanlage aus. Bevor die Einbrecher flüchteten, nahmen sie noch die Aufnahmeeinheit der Überwachungskamera mit und hinterließen so wohl keine Erinnerungsfotos. Einbruch in soziale Einrichtung 06.01.2018, 03:15 Uhr bis 10:35 Uhr / Dresden-Pieschen Einbrecher hebelten die Eingangstür einer sozialen Einrichtung in der Konkordienstraße auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen einen handlichen Tresorwürfel mit bisher unbekanntem Inhalt. Peugeot gestohlen 06.01.2018, gegen 17:45 Uhr / Dresden-Südvorstadt Autodiebe stahlen auf der Bayrischen Straße einen verschlossen abgestellten grauen Peugeot 508. Das fünf Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von rund 10000 Euro. Die Polizei registrierte am 06.01.2018 im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Dresden insgesamt 68 Verkehrsunfälle mit sieben verletzten Personen. (szo)

Korrektur: Der Polizeibericht sprach ursprünglich von einem Gabelstapler - auf den Bildern zeigte sich dann ein anderes Gefährt. (szo)

zur Startseite