Radlader brennt aus In Kesselsdorf ist am Abend das Fahrzeug während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer konnte abspringen.

Der Radlader war nicht zu retten. © Roland Halkasch

Am Freitagabend kam es auf dem Zöllmener Ring in Kesselsdorf zu einem Fahrzeugbrand. Ein Radlader war während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig flüchten und blieb unverletzt. Als die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff eintraf, stand der Radlader in Flammen. Die Kameraden löschten das Feuer zügig. Dennoch brannte die Baumaschine aus. Der Zöllmener Ring war wegen der Löscharbeiten gesperrt. (hal)

