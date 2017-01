Radiogewinn bringt Johannitern neue Stiefel Auf insgesamt 2 000 Euro konnten die Gewinner die Summe noch erhöhen.

Kathleen Dathe (vorn links) hat die Johanniter-Unfall-Hilfe Leisnig bei der Aktion „Scheine für Vereine“ von Hitradio RTL angemeldet. Moderator Daniel Pavel überreichte den Scheck, zu dessen Höhe zahlreiche Feuerwehrleute aus Leisnig und den umliegenden Städten und Gemeinden beigetragen haben. © André Braun

Im Döbelner Anzeiger hat Martin Wagner, Zugführer bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, vom Gewinn eines Waldheimer Vereins bei Hitradio RTL gelesen. Weshalb soll das nicht auch bei uns klappen?, fragte er sich und beauftragte Kameradin Kathleen Dathe, die Leisniger bei der Aktion „Scheine für Vereine“ anzumelden. Und es hat geklappt. Weil die junge Frau am Montag innerhalb von drei Liedern beim Sender zurückgerufen hat, waren dem Verein bereits am Morgen 1 000 Euro sicher.

Am Nachmittag erhöhte sich der Betrag noch auf 2 000 Euro. Die Johanniter hatten ihre Freunde eingeladen. 221 kamen, darunter zahlreiche Feuerwehrleute aus der ganzen Region. Der Radiosender legte für fast jeden noch einmal fünf Euro drauf. Denn 2 000 Euro ist der Höchstbetrag, den Hitradio RTL spendiert. Das Geld soll für die Anschaffung neuer Stiefel verwendet werden und für neue Möbel für den Vereinsraum. Den baut der Verein gerade in Eigenleistung aus. Künftig sollen dort nicht nur die Schulungen der 50 Mitglieder, einschließlich der vier Jugendgruppen stattfinden, sondern auch die Ausbildung in der Ersten Hilfe angeboten werden. Die ist bisher nur außerhalb des Vereinsdomizils an der Colditzer Straße möglich. (DA/rt)

