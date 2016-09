Radioatmosphäre im Dixiebahnhof Jazzkenner und Ex-Moderator Karlheinz Drechsel war zu einem Vortrag Gast. Den hielt er von einem ganz besonderen Stuhl aus.

Karlheinz Drechsel ließ im Weixdorfer Dixiebahnhof Radiostimmung aufkommen. Er moderierte vom Technikerplatz aus. © Bernd Goldammer

Radiolegende Karlheinz Drechsel ist mittlerweile 86 Jahre alt. Das hielt den Moderator und Gründungsvater des Dresdner Dixielandfestivals nicht davon ab, dem Dixiebahnhof in Weixdorf einen Besuch abzustatten und einen Vortrag zu halten. Sein Thema: New Orleans. Die Stadt wird weltweit als Geburtsort des Jazz gesehen. Die Stimmung im Dixiebahnhof glich derer, als Karlheinz Drechsel hunderttausende Jazzfreunde vor die Radios lockte. Denn durch den Äther kam damals nicht nur jede Menge Musik. Das Fachwissen des Moderators begeisterte. Karlheinz Drechsels Leidenschaft ist den Menschen heute noch in Erinnerung. Mit Glück und Geschick erhielt er den DDR-Jazzfans einen Draht in die Musikwelt. Über 40 Jahre hat er durchgehalten. Auch wenn die Pendel der DDR-Kulturpolitik zwischen liberal und orthodox hin und her schwankten.

Irgendwie war „Dr. Jazz“- wie er von seinen Freunden genannt wurde- auch ein Kultur-Diplomat. Der Kalte Krieg tobte und er bewegte sich auf dünnem Eis. Jazz hatte im DDR-Kultur-Establishment nicht nur Freunde. Das wussten die meisten Besucher in dieser Freitagnacht. Der Abend begann mit einem großartigen Video. Es leuchtete die Geschichte der Stadt New Orleans aus. Von der französischen Prägung während der Kolonialzeit bis zum Verkauf der Kolonie an die Vereinigten Staaten von Amerika. Franzosenkaiser Napoleon brauchte Geld für seine Kriege. Bei der Einführung der US-Gesetze erlitten die Creolen einen Kulturschock. Die amerikanischen Rassegesetze galten nun auch für sie. Das führte aber auch zum Zusammenrücken verschiedenartiger Musikstile. Die gefühlsbetonte Musik der ehemaligen schwarzen Sklaven vermischte sich mit kreolischer Perfektion. Der Jazz war geboren. Rasch wurde Jazz zur Musik der Straßen, Bars und Bordelle. Er dominierte das Leben in New Orleans, wurde zum Tanz genauso gespielt, wie zu Beerdigungen.

Als der Jazz positiv wurde

Zu den bekanntesten Musikern der Stadt gehört Louis Armstrong. Als Junge wurde er in ein Waisenhaus für Söhne farbiger Mütter eingewiesen. Dort lernte er das Kornet spielen und bald darauf entwickelte sich dieser Straßenjunge zum musikalischen Jahrhundertgenie. Er beeinflusste die Entwicklung des Jazz-Sounds wesentlich. Nach dem Film war von Karlheinz Drechsel zu hören, wie er Louis Armstrong 1965 begegnete. Drechsel organisierte damals Armstrongs DDR-Tournee. Mit seiner Erscheinung leitete der farbige Musiker eine innenpolitische Tauwetterperiode in der DDR ein. Sogar das „Neue Deutschland“ schrieb plötzlich positiv über Jazz. Ob Armstrong ahnte, welchen Anteil er am kulturpolitischen Tauwetter in der DDR hatte?

Vieles machte der Videoabend von Karlheinz Drechsel wieder bewusst. Zusammenhänge wurden erkennbar. Und auch die Schmerzlichkeit und die Kulturverluste durch Wirbelsturm Katrina kamen an die Oberfläche. „In Weixdorf bin ich sehr gern. Die herzliche Atmosphäre und die tolle Organisation sind großartig“, machte Karlheinz Drechsel deutlich, nach dem der Beifall verklungen war.

