Radioaktiven Abfall per Brief entsorgt? Ein bereits vor gut zwei Wochen in Rossendorf eingegangener Brief gibt Rätsel auf. Das Kuvert strahlte.

Der Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf – VTKA – kümmert sich auf dem Areal des einstigen Forschungsreaktors an der B6 um die sichere Lagerung von radioaktivem Abfall. © Kirstin Richter

Hat hier einfach nur jemand auf sehr unorthodoxe Weise radioaktiven Müll entsorgt? Im Grammbereich zwar, aber dennoch. Oder steckt am Ende mehr dahinter?

Die Rede ist von einem Brief, der bereits am 13. Januar beim Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf – kurz VTKA – ankam. Der Verein kümmert sich auf dem Areal des einstigen Forschungsreaktors für den Freistaat Sachsen um radioaktive Abfälle, lagert sie, bis sie endgültig entsorgt werden. Die Stoffe stammen dabei beispielsweise von Radiopharmazie-Unternehmen, die sich unter anderem um Krebsmedikamente kümmern, die mit leichter Strahlung arbeiten.

Deshalb werden hier eingehende Briefe und Pakete auch entsprechend auf Radioaktivität geprüft – und der Brief am 13. Januar strahlte über dem normalen Wert. Umgehend sei die werkinterne Strahlenschutzgruppe ausgerückt, heißt es in einem Bericht der Bild-Zeitung vom Dienstag. Erst die Nachfrage der Zeitung hatte die Sache öffentlich gemacht.

„Weil zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr bestand“, stellt Frank Meyer klar. Er ist der Sprecher des zuständigen sächsischen Umweltministeriums. Die Strahlendosis, der der entsprechende Mitarbeiter ausgesetzt war, habe lediglich der einer Röntgenaufnahme entsprochen, fügt er an. „Also etwa einem Fünftel dessen, was über dem normalen Wert zulässig ist“, so Meyer.

Im Brief fand sich dabei ein gut fünf mal fünf Zentimeter großer Paketband-Wickel, der eine Radium-Substanz enthielt. „Ein Stoff, der zum Beispiel in der medizinischen Krebsbehandlung eingesetzt wird“, erläutert der Ministeriumssprecher. Die Polizei habe den Brief nun auf Spuren untersucht, „vielleicht finden sich auch noch am Paketband Hinweise auf den Verursacher“, hofft Frank Meyer. Alles deute jedenfalls daraufhin, „dass hier jemand radioaktive Stoffe entsorgen wollte, ohne die Kosten zu übernehmen“, mutmaßt er. Schließlich sei der Adressat ja genau der richtige Ansprechpartner in Sachen Entsorgung. „Aber es ist natürlich nicht üblich, radioaktive Stoffe zur Entsorgung per Brief und zudem noch ohne Absender zu verschicken“, macht Frank Meyer klar, dass es dennoch kein Spaß ist.

Die Substanz sei nun jedenfalls sicher verwahrt.

zur Startseite