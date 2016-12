Radio testet Riesaer Weihnachtsmarkt Morgenmoderator Silvio Zschage will auch mit den Gästen der Klosterweihnacht reden.

MDR 1 RADIO SACHSEN-Morgenmoderator Silvio Zschage testet Weihnachtsmärkte im gesamten Sendegebiet. © Arvid Müller

Erst kündigt sich das Fernsehen an, dann auch noch das Radio: Die Sportstadt ist beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) derzeit hoch im Kurs. Am Mittwochabend, dem 14. Dezember, will der Sachsenspiegel wissen, ob das Rathaus es schafft, 25 Paare in märchenhafter Verkleidung auf der Eisbahn Walzer tanzen zu lassen.

Tagsüber will MDR 1 RADIO SACHSEN-Morgenmoderator Silvio Zschage anreisen, um die Klosterweihnacht, Riesas Weihnachtsmarkt, zu testen. Denn derzeit tingelt er durch den Freistaat, um die Märkte von A wie Annaberg-Buchholz bis Z wie Zwönitz unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollen auch die Besucher nach ihrer Meinung befragt werden.

Um die Märkte zu vergleichen, werden Noten für Familienfreundlichkeit vergeben. Aus vier Kriterien setzt sich die Gesamtnote zusammen: Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre.

Wie der Markt konkret abgeschnitten hat, verrät Zschage dann am Donnerstagmorgen im Frühprogramm des Sachsenradios. Mit Gesamtnote 1,3 führt derzeit Görlitz in Sachen Familienfreundlichkeit. Auf dem zweiten Platz liegt Schwarzenberg mit Gesamtnote 1,4. (SZ)

Die Klosterweihnacht öffnet um 14 Uhr.

