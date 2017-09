Gut zu wissen Radio-Aktion macht’s möglich Rosenthals Schule kann dank einer Lehrerin ein Schüler-Kochbuch herausgeben.

Jana Gebhardt gemeinsam mit MDR-Morgenmoderator Silvio Zschage auf dem Elbeflohmarkt Dresden. Foto: MDR © Foto: MDR

Es war aufregend und stressig, aber die Chance, ihren Traum zu verwirklichen, war es ihr wert: Am Sonnabend stellte sich Jana Gebhardt aus Langenhennersdorf einer Tagesaufgabe des Radiosenders MDR Sachsen. Sie musste bei sich zu Hause und bei Nachbarn Trödel sammeln und den anschließend auf dem Dresdner Elbeflohmarkt verkaufen. Wie sie den Trödel beschafft, blieb allein ihr überlassen, ebenso die Menge. Für das Sammeln hatte sie von 8.30 bis 12 Uhr Zeit, anschließend musste sie den Trödel selbst nach Dresden zum Flohmarkt transportieren sowie zwischen 13 und 16 Uhr verkaufen – und mindestens 111,11 Euro einnehmen.

„Im Trödel Sammeln und Verkaufen bin ich eigentlich nicht so erfahren“, blickt Jana Gebhardt auf den ereignisreichen Sonnabend zurück. Aber sie packte an, kramte im eigenen Haushalt nach Verkaufbarem, aktivierte die Nachbarn, die zum Beispiel alte Bilder beisteuerten, und fragte auch bei ihrem Arbeitgeber, der Diakonie Pirna, nach. Der Chef schickte den sozialen Möbeldienst zur Trödel-Suche ins Lager, und so füllte sich das Auto für die Tour zum Dresdner Elbufer schnell. „Es haben auch unwahrscheinlich viele Leute angerufen, die im Radio von der Aufgabe gehört hatten und etwas geben wollten“, erzählt Jana Gebhardt. „Ich konnte gar nicht alle Anrufe annehmen, da ich die ganze Zeit auf Achse war. Trotzdem danke an alle.“

Der Flohmarkt-Stand an der Elbe war gemeinsam mit Morgenmoderator Silvio Zschage schnell aufgebaut, und schon kurz vor halb eins hatte Jana Gebhardt 115,50 Euro eingesammelt und damit ihre Tagesaufgabe vorfristig erfüllt. Ihr Lohn bei der Aktion „W.W.W. – Wünsche werden wahr“: Der Radiosender erstattet ihr die Druckkosten für ein Kochbuch, das sie gemeinsam mit Kindern in ihrer Schule entworfen hat.

An der Grundschule in Rosenthal leitet die Langenhennersdorferin nämlich eine Kochwerkstatt. Gemeinsam mit ihren Schülern hat sie viele schöne Rezepte gesammelt und probiert und träumt davon, diese in einem von den Steppkes selbst gestalteten Büchlein zu veröffentlichen. Es hat sogar schon einen Titel: „Quirli Klecks“. Rund 20 Rezepte, illustriert mit Schülerzeichnungen und ergänzt zum Beispiel um Wissenswertes über Kräuter, sollen in dem Buch Platz finden. Nur die Druckkosten, die können nicht von der Schule ge-stemmt werden.

Das übernimmt nun der MDR, nachdem Jana Gebhardt ihre Tagesaufgabe erfüllt hat. In der Schule sorgte die Nachricht am Montag für helle Aufregung, jetzt geht es daran, das Büchlein zu gestalten und fertigzustellen. Bis Anfang kommenden Jahres wird das sicher noch dauern, sagt Jana Gebhardt. Dann können Kochbegeisterte die Rezepte von Quirli Klecks in den Händen halten und nachkochen.

zur Startseite