Radikale Strafe für Abwasser-Schuldner Wer seine Rechnung nicht bezahlt, dem kappt Dorfhain ab sofort den Kanal. Das ist einmalig im Landkreis.

Wer sein Schmutzwasser durch Dorfhain schickt, muss dafür auch zahlen. Eine Entsorgung zum Nulltarif gibt’s nicht mehr. © Karl-Ludwig Oberthür

Auf sein Klärwerk ist Dorfhain stolz. Erst recht, seitdem das Objekt an der Weißeritz ein neues Dach hat. Rund 330 000 Euro hat die kleine Gemeinde am Tharandter Wald in die dringend notwendige Neuerung investiert. Das ist viel Geld. Schließlich fließt auch viel Abwasser durch die Anlage. Doch nicht alles Schmutzwasser, das im Klärwerk ankommt, spült auch Geld in die Kasse der Gemeinde.

Immer wieder muss sich die Rathausspitze über Säumige ärgern. Dorfhainer, die ihre Abwasserbeiträge nicht bezahlen. Der Großteil der Bewohner in den rund 570 Haushalten sei zwar zuverlässig. „Wir haben aber auch unsere Pappenheimer“, sagt Heike Linné von der Dorfhainer Gemeindeverwaltung. Rund 15 000 Euro Einnahmen fehlen Dorfhain dadurch seit einigen Jahren. „Kein Pappenstiel“, findet Linné. Nun soll aber Schluss damit sein. Dorfhain wird – nach Jahren der Betriebsführung durch die Enso – zum April dieses Jahres nicht nur wieder alleiniger Betriebsführer des dorfeigenen Abwassers. Die Gemeinde hat ihre Abwassersatzung auch zum Jahreswechsel geändert – und darin die wichtige Neuerung verpackt: Dorfhain will seinen säumigen Einwohnern den Kanal zudrehen.

Was merkwürdig anmutet, meint die Gemeindespitze in dem rund 1 100-Seelendorf ernst. Wer seinen Abwasserbeitrag trotz schriftlicher Mahnung aus dem Rathaus nicht bezahlt, bekommt nun zwei Wochen später Besuch vom Baggerfahrer. „Dann wird das Abflussrohr vorm Haus getrennt“, sagt Heike Linné. Ein teures Unterfangen. Bis zu 2 500 Euro soll das kosten. Geld, das natürlich dem säumigen Hausbewohner in Rechnung gestellt wird. Schließlich muss die mit der Maßnahme beauftragte Firma nicht nur anrücken und bis zu zwei Meter tief buddeln, um das Rohr an entsprechender Stelle zu verschließen und das Erdloch zuzuschütten. Sollte der säumige Bürger doch weiterhin Abwasser produzieren müssen und deshalb nachträglich seine Schulden zahlen, muss die Leitung auch wieder hergestellt werden. Der Bagger rollt also wieder an.

Dorfhain hat Rechtsbeistand

Ein Prozedere, das rechtlich sauber sei. „Die Gesetzgebung macht das möglich“, erklärt Heike Linné. Dorfhain habe sich für die neue Abwassersatzung auch Rechtsbeistand geholt. Und warum das Ganze? Die ohnehin knappe Gemeindekasse habe nichts zu verschenken, erklärt Heike Linné. Außerdem gehe es um Gerechtigkeit. „Es ist doch den Bürgern gegenüber unfair, die jeden Monat ihre Gebühren bezahlen, Jahr für Jahr“, argumentiert sie. Im Fall anderer Leistungen sei das schließlich auch üblich. Wer seinen Strom nicht zahle, bekommt irgendwann Besuch vom Elektriker, der den Zähler abklemmt. Wer seine Trinkwassergebühr nicht bezahlt, wird auch irgendwann auf dem Trockenen sitzen. „Warum also nicht beim Abwasser?“, fragt Heike Linné. „Wer eine Leistung in Anspruch nimmt, muss auch dafür bezahlen.“ Eine Entsorgung zum Nulltarif werde es deshalb in Dorfhain ab sofort nicht mehr geben. Ginge es nach der Dorfhainer Gemeindeverwaltung, könne die Regelung gern überall Usus sein. „Ich hoffe, dass auch andere Kommunen wach werden“, sagt sie.

Tatsächlich scheinen die Dorfhainer bisher die einzigen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu sein, die Abwasserschuldnern den Bagger vor die Tür schicken. Im Pirnaer Landratsamt ist „keine vergleichbare Regelung“ in anderen Kommunen bekannt, teilt Thomas Obst von der Kommunalaufsicht mit. Bei der neuen Regelung, die Dorfhain praktiziert, handele es sich um ein Recht der Gemeinde, aber keine Pflicht. Dieses Recht habe das Sächsische Oberverwaltungsgericht bereits Ende 2006 getroffen. Gebrauch hat davon wohl aber kaum eine Kommune gemacht – im hiesigen Landkreis erst recht nicht. Dorfhain ist Vorreiter.

