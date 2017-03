Radikal-Reform kann Indien kaum bremsen Die Wirtschaft wächst unerwartet. Ob es auch die kleinen und mittleren Betriebe betrifft, muss sich noch zeigen.

Von einem Tag auf den anderen galten in Indien bestimmte Banknoten nicht mehr. © reuters

Die Sieben steht. Am Dienstag überraschte das indische Statistikbüro mit einer Zahl, die die wenigsten Beobachter zuvor auf dem Zettel hatten. Um 7,0 Prozent ist das indische Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2016 im Jahresvergleich gewachsen. Kaum weniger als in den Vorquartalen – aber viel höher, als die meisten Beobachter für möglich gehalten hätten.

Erst am vergangenen Mittwoch warnte der Internationale Währungsfonds (IWF): „Wir gehen davon aus, dass das Wachstum auf 6,6 Prozent sinkt.“ Die State Bank of India (SBI) ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte ein Wachstum von lediglich 5,8 Prozent im abgeschlossenen Quartal voraus. Fast niemand traute der indischen Wirtschaft zu, dass sie noch einmal sieben Prozent Wachstum erreichen würde.

Der Grund für die pessimistischen Prognosen war ein hausgemachter. Im selbst erklärten Kampf gegen Schwarzgeld, Steuerflucht und verdeckte Finanzierung von Terrorismus hatte die indische Regierung in der Nacht auf den 9. November ihre Bevölkerung mit einer radikalen Maßnahme überrascht. Innerhalb weniger Stunden erklärte sie die beiden größten Geldscheine des Landes für ungültig und entzog der indischen Wirtschaft so mehr als vier Fünftel des im Umlauf befindlichen Bargelds. Was folgte: geschlossene Läden, Menschenaufläufe vor Bankfilialen, Schlägereien um die in viel zu geringer Zahl ausgegebenen neuen Banknoten. Bis heute sind die Folgen spürbar. Wie die Zeitung Times of India berichtet, ist es vielen Tagelöhnern und einfachen Arbeitern auch mehr als drei Monate nach der Reform nicht gelungen, in einer der überlasteten Bankfilialen ein Konto zu eröffnen. Im ländlichen Indien hat Schätzungen zufolge höchstens jeder Zweite ein Bankkonto, mehr als ein Drittel der Menschen sind Analphabeten.

In den kommenden Monaten wird das Statistik-Amt genauere Zahlen zum BIP-Wachstum herausgeben, die stärker berücksichtigen, wie sich kleine und mittlere Betriebe entwickelt haben. Kritiker befürchten, dass die sieben Prozent Wachstum nicht mehr zu halten seien, weil gerade diese Betriebe überdurchschnittlich von der Reform betroffen gewesen sind.

Doch trotz der noch immer unklaren Auswirkungen auf die arme Bevölkerung ist die Mehrzahl der Beobachter optimistisch. Sowohl IWF als auch die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betonen, dass spätestens ab dem 2. Quartal 2017 wieder mit einer Rückkehr zu alten Wachstumszahlen zu rechnen sei. Besondere Hoffnung setzt man in eine neue Steuer. Zum 1. Juli, spätestens jedoch zum 15. September, will Indien eine neue Güter- und Dienstleistungssteuer einführen. Sie soll ein undurchschaubares Dickicht aus Steuern und Abgaben in den 29 indischen Bundesstaaten harmonisieren und für einen besseren Binnenmarkt sorgen. Analysten gehen davon aus, dass die indische Wirtschaft dadurch noch einmal um einen bis zwei Prozentpunkte wachsen könnte. Ob Indien wirklich die sieben Prozent halten konnte und wem die Reform geschadet hat, dürfte dann nur noch eine Fußnote sein. (dpa)

