Radfahrerin von Auto erfasst Eine Schülerin ist am Morgen in Pirna auf der B 172 mit dem Rad gegen einen Pkw gekracht. Sie wurde schwer verletzt.

Das Fahrrad blieb in der Nähe der Unfallstelle liegen. © Marko Förster Das Fahrrad blieb in der Nähe der Unfallstelle liegen.

Das Mädchen war gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt.

Update:

Auf dem Schulweg ist eine 13-jährige Fahrradfahrerin am Morgen auf der B 172 von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen wollte kurz nach 7 Uhr in Höhe der Rosenstraße an der Verkehrsinsel die Bundesstraße überqueren. Sie fuhr vom Fußweg auf die Insel zu. Dabei wurde sie von einem ankommenden Audi A6, der aus Richtung Pirna-Sonnenstein kam, angefahren. Die Schülerin krachte gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Das Fahrrad blieb rund 25 Meter entfernt liegen.

Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Kopfverletzungen wurde von Ersthelfern und später vom Rettungsdienst versorgt und in die Uniklinik nach Dresden gebracht.

Die Fahrerin (33) des Audis blieb bei dem Zusammenprall unverletzt.

Die Autos stauten sich in alle Richtungen, der Verkehr wurde wechselseitig von Polizisten an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Die Polizei muss nun die Ursache des Unfalls klären. Die Ermittlungen laufen. Offenbar trug das Mädchen keinen Helm. (mf)

Erstmeldung am Freitagmorgen:

Ein Unfall hat am Freitagmorgen den Verkehr in Pirna von Königstein in Richtung Dresden zeitweise fast zum Erliegen gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Radfahrerin an der Fußgängerinsel mit einem Auto zusammengestoßen sein.

Die Bundesstraße ist halbseitig gesperrt. (mf)

