Radfahrerin und Kind bei Unfall verletzt

Dresden. Am Dienstagmorgen war eine Radfahrerin (26) auf der Löbtauer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Schweriner Straße wollte ein neben ihr fahrender Lkw nach rechts abbiegen und touchierte die Frau auf dem Radweg. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Ein auf ihrem Fahrrad mitfahrender fünfjähriger Junge wurde ebenfalls verletzt.



Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Könneritzstraße fort. Es soll sich um einen weißen 7,5-Tonner mit Planenanhänger gehandelt haben.



Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu dem unbekannten Lkw machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.



Aus dem Polizeibericht vom 7. Februar zurück 1 von 3 weiter „Sie haben 27.000 Euro gewonnen!“ Zeit: 06.02.2018, 14.30 Uhr | Ort: Dresden-Weixdorf Mit dieser verlockenden Nachricht meldete sich am Dienstag ein Mann telefonisch bei einer 65-jährigen Dresdnerin. Die Frau wäre aus einem Datenpool von Zeitungsabonnenten als Gewinnerin „herausgesucht“ worden. Die stattliche Summe sollte ihr in Kürze übergeben werden. Die 65-Jährige müsse lediglich einen Unkostenbeitrag von 900 Euro zahlen. Das Ganze solle über eine Sicherheitsfirma abgewickelt werden. Die Dresdnerin ließ sich nicht von dem in Aussicht gestellten Gewinn blenden. Sie erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. VW Touran und VW Polo gestohlen Zeit: 06.02.2018, 09.00 Uhr festgestellt | Ort: Dresden-Strehlen Unbekannte stahlen von der Hildebrandstraße einen grauen VW Touran. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Fahrzeuges wurde auf rund 8000 Euro beziffert. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mitte Januar bis zum gestrigen Dienstagmorgen. Zeit: 05.02.2018, 19.00 Uhr bis 06.02.2018, 05.50 Uhr | Ort: Dresden-Löbtau In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte einen schwarzen VW Polo von der Paschkystraße. Der Zeitwert des 16 Jahre alten getunten Kleinwagens wurde mit rund 3000 Euro beziffert. Kleidungsstücke aus Citroën gestohlen Zeit: 03.02.2018, 13.00 Uhr bis 05.02.2018, 16.00 Uhr | Ort: Dresden-Friedrichstadt Im Verlauf des vergangenen Wochenendes öffneten Unbekannte auf der Seminarstraße einen Citroën und stahlen aus dem Kofferraum eine Kiste mit sechs Daunenjacken, vier Mützen sowie sechs Umhängetaschen. Der Wert des Diebesgutes wurde mit rund 600 Euro angegeben. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

