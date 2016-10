Radfahrerin tödlich verunglückt In einem Waldstück war die 53-Jährige in einem Bach gestürzt. Warum, ist noch nicht geklärt.

Auf einem abschüssigen Waldweg ist eine 53 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag zu Tode gekommen. In dem Waldstück zwischen Technitz und Keuern, wo sie gegen 9.40 Uhr in Richtung Muldentalradweg unterwegs war, weist der Weg ein Gefälle von elf Prozent auf, wie die Polizei informiert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam die Frau aus bisher unbekannter Ursache nach rechts ab und stürzte in einen Bach. Die 53-Jährige, die allein unterwegs war, hatte durch den Sturz schwere Verletzungen erlitten, an denen sie noch am Unfallort verstarb. Die Tote war von Spaziergängern aufgefunden worden. (DA)

