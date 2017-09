Radfahrerin tödlich verletzt Eine 55 Jahre alte Radfahrerin ist in Rossau in einen Bach gestürzt, sie starb noch an der Unfallstelle.

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin ist in Rossau (Landkreis Mittelsachsen) in einen Bach gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt.

Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, fuhr die Frau einen steilen Hügel hinunter und hätte am Ende der Straße nach rechts oder links abbiegen müssen. Stattdessen fuhr sie geradeaus, stürzte in den Bach und schlug mit dem Kopf gegen die Uferbefestigung aus Naturstein.

Die 55-Jährige, die ohne Fahrradhelm unterwegs war, starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

