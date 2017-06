Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Navigationsgerät gestohlen Radeburg. Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in einen Lkw Scania auf einem Parkplatz an der Straße An der Autobahn ein. Aus dem Fahrerhaus stahlen sie ein mobiles Navigationsgerät im Wert von etwa 500 Euro.

Polizei ermittelt gegen Autofahrer – Zeugenaufruf Riesa. Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen 23-jährigen Riesaer wegen eines ganzen Potpourris an Straftaten. Der junge Mann fuhr am Sonnabend, gegen 19 Uhr, mit einem grünen Audi A3 auf der Pausitzer Straße, der Niederlagstraße sowie der Elbstraße und missachtete dabei eine rote Ampel. Die Anhaltesignale einer Funkstreifenwagenbesatzung ignorierte er ebenfalls. Aufgrund der Fahrweise des 23-Jährige mussten andere Verkehrsteilnehmer Gefahrenbremsungen durchführen. Etwas später konnte der Mann auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums an der Hauptstraße ausfindig gemacht werden. Der 23-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittelnd. Ein Test bei ihm verlief positiv auf Amphetamine. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin war das Fahrzeug nicht pflichtversichert. Die Kennzeichen an seinem Wagen waren als gestohlen gemeldet. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen sucht die Polizei Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Riesa entgegen.

Verkehrszeichen beschädigt Großenhain. Ein unbekannter Lkw Fahrer ist Montagmorgen über eine Verkehrsinsel auf der B 98 zwischen Wildenhain und Großenhain gefahren. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Der entstandene Schaden liegt bei rund 200Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt Thiendorf. Der Fahrer (27) eines 5er BMW war am Sonntagnachmittag auf der Straße Am Fiebig aus Richtung Kamenzer Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr der Fahrer (26) eines Toyota Yaris aus einer Parkbucht auf die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 16000Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bei ihm verlief positiv auf Amphetamine.