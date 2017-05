Radfahrerin schwer verletzt Die 57-Jährige war am Abend in Pirna an der Auffahrt zur Sachsenbrücke mit einem Pkw zusammengestoßen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Radfahrerin wurde von dem Skoda erfasst, sie prallte mit dem Rad gegen die Beifahrerseite. © Marko Förster Die Radfahrerin wurde von dem Skoda erfasst, sie prallte mit dem Rad gegen die Beifahrerseite.

Für die Unfallaufnahme und Beseitigung der Unfallfolgen kam es bis gegen 21 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Eine 57-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr, in Pirna schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B 172 an der Kreuzung der Auffahrt zur Sachsenbrücke.

Die Radfahrerin, stadteinwärts unterwegs, wollte mit ihrem Fahrrad vom kombinierten Fuß- und Radweg auf eine Verkehrsinsel fahren. Dabei überquerte sie die Straße. In diesem Moment fuhr ein Skoda in der rechten Spur und wollte rechts auf die Auffahrt zur Brücke. Die 57-Jährige wurde von dem Skoda erfasst, prallte mit dem Rad gegen die Beifahrerseite. Sie stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in die Dresdner Uniklinik gebracht. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zu Unfallstelle geflogen. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Dresden ermittelt. Es kam bis gegen 21 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. (mf)

zur Startseite