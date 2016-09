Radfahrerin schwer verletzt Als die Frau in Döbeln über eine Kreuzung fährt, wird sie von einem Auto erfasst. Den Fahrer tritt jedoch keine Schuld.

Eine 54 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonnabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz wurde die Frau gegen 15.15 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Burgstraße von einem Renault erfasst. Der 35-jährigen Fahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Döbelner Stadtzentrum unterwegs war, ist für den Unfall jedoch nicht verantwortlich. Offenbar war die Frau bei „Rot“ plötzlich von rechts nach links über die Kreuzung gefahren.

Beim Zusammenstoß mit dem Auto erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro, am Fahrrad stehen etwa 100 Euro Sachschaden zu Buche. (DA)

